Mladi v stiski predolgo čakajo na pomoč

A težava je v tem, da ko starši prosijo za pomoč, le te praviloma ne dobijo, ker strokovnjaki, ki so prezasedeni, svoj čas namenjajo tistim z večjimi stiskami. Tako pa se izgublja dragocen čas in mladi tonejo vse globlje. V zavodu Višnja Gora pa načrtujejo novosti, ki jih v tujini že poznajo in nudijo pomoč v roku 24 ur.

Več danes v oddaji Svet ob 18. uri.