Mladi Vipavki uspelo prehoditi 1340 kilometrov dolgo pot od Slovenije do Albanije

1340 kilometrov in 55.000 višinskih metrov je v zadnjih treh mesecih večinoma zgolj v družbi svojega psa Pikija prehodila študentka iz Šmarij na Vipavskem, ki je premagala zahtevno pot Vio Dinarico. Maruša Orel je na poti čez Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Srbijo in Kosovo vse do Albanije okusila strah pred ljudmi, pa tudi medvedi in kačami, se dnevno soočala s težavami pri iskanju pitne vode in vmes tudi resno zbolela. Nič od tega pa je ni odvrnilo od nadaljevanja poti do cilja!