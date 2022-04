Mladi: Vlada naj se nujno loti stanovanjske problematike in prekarstva

V Mladinskem svetu Slovenije čestitajo vsem strankam, ki se jim je na nedeljskih volitvah uspelo uvrstiti v DZ, nestrpno čakajo tudi na uradne podatke o volilni udeležbi v starostni skupini od 18 do 30 let. Prepričani so namreč, da je letošnja volilna udeležba tudi v tej starostni skupini višja od preteklih volitev ter da bo potrdila, da se vedno več mladih zanima za politiko in jo razume, so zapisali v odzivu.

Od nove vlade pričakujejo, da bo začela sistematično reševati "težko situacijo, v kateri se je znašla mladina". Mladi namreč ne želijo biti le "okrasje za medije", temveč ključen partner pri oblikovanju državnih politik.

Glede stanovanjske problematike mladih opozarjajo, da je ta v zadnjem obdobju prerasla vse okvire razumnega in se iz velikih mest preselila tudi v manjše kraje, denimo na Koroškem in v zgornjem Posočju. Od vlade zato pričakujejo, da bo zagotovila dovolj neprofitnih stanovanj in omogočila reševanje stanovanjskega problema v ruralnih delih, na primer v obliki pomoči pri gradnji in obnovi.

"Vlada bo morala zagristi tudi v kislo jabolko in pričeti reševati problem več kot 170.000 praznih in bivalno primernih nepremičnin v Sloveniji ter se lotiti spodbujanja medgeneracijskega sobivanja," so opozorili.