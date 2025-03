Mladi vozniki so trikrat bolj tvegani od izkušenih voznikov

Dinamična vožnja in pogostejše seganje po telefonu med vožnjo z avtomobilom, ob tem pa izrazita želja po svobodi, ko gre za izbiro oblike mobilnosti, in močno zaupanje v svoje lastne sposobnosti. To so po raziskavah in fokusnih skupinah Valicona ter največje slovenske zavarovalnice ključne lastnosti mladih voznikov. Ti so bili v ospredju Anatomije vožnje, sedaj že tradicionalnega dogodka Zavarovalnice Triglav. Skupaj z mladimi in strokovnjaki z različnih področij so danes v Triglav Labu med drugim iskali odgovore na vprašanja, ali so mladi bolj tvegani vozniki in kako se spreminja odnos mlajših generacij do mobilnosti, varnosti in cestnoprometnih pravil.

Mladi so najpogostejši uporabniki urbane mobilnosti v Sloveniji. Za njih so mikromobilnostna prevozna sredstva praktična in časovno predvidljiva izbira, ki jim omogoča boljši stik z okolico. E-skiro vidijo kot cenejšo in zato boljšo alternativo skuterju oziroma avtomobilu. Kljub temu se med vožnjo z e-skirojem le dobra polovica počuti varne, vsak tretji uporabnik e-skiroja pa je že doživel nezgodo, kot kaže raziskava, ki jo je med več kot 800 uporabniki e-skirojev in e-koles, naredila Zavarovalnica Triglav.

Drugo pomembno orodje za raziskovanje vozniških navad v največji slovenski zavarovalnici je aplikacija DRAJV, saj so mladim zelo blizu tako imenovani gemificirani pripomočki. Podatki kažejo, da so aktivni uporabniki DRAJV-a, ki so mlajši do 25 let, v povprečju varni vozniki, je pa njihova ocena vožnje v primerjavi s starejšimi uporabniki DRAJV-a vseeno nekoliko nižja. Mlajši tako vozijo bolj dinamično in med vožnjo pogosteje uporabljajo telefon, v primerjavi s starejšimi vozniki pa bolj pogosto upoštevajo omejitve hitrosti.

Ne alkoholu, težje telefonu

"Moja največja rdeča zastava je, da kolesarim s slušalkami v ušesi, je pa res, da ne divjam - niti na kolesu niti v avtu. Po drugi strani pa je super videti, da iti pijan za volan med mladimi absolutno ni več "kul", kvečjemu izpadeš neodgovoren luzer. So pa problem telefoni - klicanje, sms-anje, urejanje "playlist", "streamanje" nogometne tekme in podobne telefonske dejavnosti, ki ti poberejo velik del pozornosti v prometu, je svojo izkušnjo na Anatomiji vožnje delil predstavnik mlajše generacije, Boris Kokalj, pevec skupine Kokosy. Velik ljubitelj kolesa in kolesarjenja pravi, da avtomobila ne potrebuje, saj živi v Ljubljani. "Si ga pa za kakšen izlet ali tovorjenje težjih predmetov približno dvakrat na mesec sposodim od svoje mame," še doda.

O tem, kako vrednote generacij X, Y in Z vplivajo na izbiro prevoznih sredstev in kakšen odnos imajo do lastništva avtomobila, je dr. Tamara Trošt, sociologinja in izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, povedala: "Če govorimo na splošno o vrednotah mlade generacije, so največje spremembe na področju stališč do okolja in stališč do tehnologije. Če to povežemo še z mobilnostjo, pa so mladi veliko bolj kot prejšnje generacije naklonjeni okolju prijaznejšim načinom mobilnosti, kot so na primer kratkoročna izposoja in deljenje avtomobila oziroma prevozov. Še posebej, če lahko do njih enostavno dostopajo prek različnih aplikacij. Lastništvo avtomobila tako zanje ni nujno več simbol svobode in statusa, temveč jim predstavlja finančno in logistično obremenitev."