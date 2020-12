Mladi vozniki za 60 odstotkov zmanjšali število smrti zaradi alkoholiziranosti

Da na mladih svet stoji, je znan rek, po novem pa velja tudi, da na mladih stoji varnost na cestah. V zadnjih petih letih so namreč prav oni naredili največji napredek. Število smrti, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, stari med 18 in 24 let, se je namreč zmanjšalo za 60 odstotkov. Nova sezona akcije Heroji furajo v pižamah je tako posvečena njim: da jih pohvalimo za nazaj in motiviramo za naprej.