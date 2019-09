Mladi z žalno slovesnostjo opozorili na izgubo biodiverzitete

Opozorili so, da je okoli četrtina vseh poznanih vrst živali in rastlin ogroženih, približno milijonu vrst pa grozi izumrtje. Od leta 1970 se je populacija vretenčarjev zmanjšala za 60 %, skupna masa žuželk pa je v Evropi v zadnjih 30 letih upadla za 75 %. Ob tem so dodali, da smo pri več kot treh četrtinah prehranskih pridelkov odvisni od živalskih opraševalcev .

Mladi, ki opozarjajo na podnebne spremembe in njihov vpliv na naravo, so se danes v okviru gibanja Mladi za podnebno pravičnost zbrali v središču Ljubljane, kjer so priredili performans z imenom 'Žalna slovesnost izumrlim vrstam'. Kot so zapisali, so se tam zbrali, da bi "pritegnili pozornost k začetku velikega izumrtja, za katerega je krivo predvsem človeštvo, ki s trenutnim družbenim sistemom zemeljske ekosisteme potiska onkraj zmogljivosti, ki še omogočajo življenje".

Poudarjajo pa, da upanje ostaja zaradi sposobnosti narave, da se hitro obnovi, če ji le damo možnost. "Ohranjanje in restavriranje naravnih ekosistemov je najbolj preprost, poceni in učinkovit način za solidarnostno bivanje z naravo. Na primer, s pogozdovanjem samo predelov, kjer trenutno ni gozda, kmetijskih ali urbanih površin, bi delež gozda povečali za več kot 25 % in hkrati za okoli 25 % zmanjšali količino CO2 v ozračju," so zapisali.

V gibanju so prepričani, da bi potrebovali družbeno in kulturno transformacijo, ki bi temeljila na sobivanju z drugimi življenjskimi oblikami na Zemlji, in ne na njihovem izkoriščevanju. "Ljudje predstavljamo zgolj 0.01% biomase na Zemlji, a po zaslugi našega trenutnega nevzdržnega politično-ekonomskega sistema vrste izumirajo vsaj 10- do 1000-krat hitreje kot v zadnjih desetih milijonih let," so med drugim poudarili.

Slovensko vlado so pozvali k izpolnitvi zahtev gibanja, in sicer, da sprejme ukrepe za prehod v sonaravno kmetijstvo ter pospešen prehod na pretežno rastlinsko, ekološko in čim bolj lokalno ter polnovredno prehrano.