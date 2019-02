Mladi za en dan postali górniki in se pripravljali na bojevanje v gorah

Slovenski vojski primanjkuje kadra, zato v obeh zimskih počitniških tednih novači mlade, naj se po končani srednji šoli pridružijo njenim vrstam. 19 dijakov in sedem dijakinj tako ta teden preživlja v vojašnicah na Bohinjski Beli in Pokljuki. Namesto dolgega poležavanja in počitniškega brezdelja - zgodnje vstajanje, red in disciplina. Kar pa jih - pravijo - prav nič ne moti.

Od daleč so videti kot prava četa. Od blizu pa - skupina mladih obrazov, srednješolcev, ki soza en teden so postali - vojaki. Arelis Ibrahimovič je tako že 15 letih odločen, da bo postal rezervist. Niso pa vsi še tako odločni. Udeležneka tabora Emiliya Vernikovska se je morala denimo tabora udeležiti, ker so ji starši dejali, "da nima discipline". A ji je všeč. Čeprav se dnevi - kljub počitnicam - začenjajo zgodaj, s pospravljanjem sob. "Do pol sedmih mora biti vse urejeno, nato gremo na zajtrk," pojasnjuje Andraž Košič. in - čeprav so počitnice - je vsak dan tudi dan za učenje. Če se hočeš bojevati v gorah, moraš najprej znati turno smučati in denimo poiskati ponesrečenca, ki ga je zasul plaz. Pravi vojak se znajde - na noge namesto smuči, natakne krplje ... In pravi vojak je lahko - tudi vojakinja. "Vsi smo enakovredni. V spalnicah smoločeni, sicer pa smo pa vsi isto oblečeni, vse nas isto obravnavajo," razlaga Katja Poznajelšek. FOTO: Damjan Žibert Po besedah praporščaka Iztoka Racmana je to najbolj pristen način, na katerega se lahko prikaže, da je možno osebne hobije povezati z vsakdanjim delom v Slovenski vojski. Tabor je brezplačen, tako je tudi z vso opremo - vse zato, pravijo poklicni vojaki - da bi kar največ mladim vzbudili tako močno pripadnost domovini, da bi se jim pridružili.