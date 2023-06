Mladi za podnebno pravičnost kritični: 'Vlada se ni pripravljena upreti kapitalu'

V gibanju med drugim zahtevajo okrepitev podnebnih ciljev in preprečitev "podnebnega zloma" . "Dokument naj v skladu z znanstvenimi dognanji in pariškim sporazumom predvidi zmanjšanje izpustov za vsaj 65 odstotkov do leta 2030 glede na leto 2005. Dokument naj spodbuja prekinitev neskončne rasti porabe in proizvodnje, onemogoči prepuščanje zelenega prehoda v roke kapitala, postavi naj konkretnejše cilje za varčevanje z energijo, okrepi moč javnih akterjev ter se osredotoči na resnično dobrobit ljudi in narave," je pozvala.

"Cilj NEPN mora biti njegova učinkovitost pri izvrševanju in implementaciji zastavljenega v politiko. Pozivamo k dopolnitvi in spremembam načrta na način, da se upošteva strokovna mnenja, okoljske organizacije in širšo javnost," je poudarila.

Kot je na novinarski konferenci po dogodku, ki je sovpadal z vladno obravnavo drugega predloga posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), dejala članica Mladih za podnebno pravičnost Sara Štiglic , trenutno besedilo osnutka ne sledi zavezujočim ciljem pariškega podnebnega sporazuma in ugotovitvam znanstvenikov, prav tako ne upošteva resnosti okoljske krize.

V dokument bi morali po mnenju Mladih za podnebno pravičnost dodati poglavje, posvečeno obnovi in ohranjanju biodiverzitete, kar da je ključen dejavnik blaženja podnebnih sprememb. "Poglavje naj ima jasne in konkretne cilje obnove narave v Sloveniji, s poudarkom na ekosistemih, ki imajo ključno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb," so pozvali.

Na očitke, da bi lahko pripombe posredovali v okviru javne razprave ob obravnavi NEPN, je Sara Štiglic odgovorila, da zavračajo takšno obliko javnih posvetovanj, "ki služijo sama sebi in pristojnim omogočajo izkazovanje zgolj simboličnega sodelovanja z javnostjo". "Proces vključevanja dejansko ni vključujoč, saj gospodarski in energetski interesi vselej prevladajo nad stališči civilne družbe," je prepričana.

Na dogodku, na katerem so se Mladim za podnebno pravičnost pridružili predstavniki nekaterih drugih sorodnih organizacij in v okviru katerega so s postavitvijo sedišč zaprli Gregorčičevo ulico pred poslopjem vlade, so med drugim predstavili konkretne primere po njihovih besedah uničujočih praks. Pozvali so, naj stroške prehoda na obnovljive vire energije plačajo onesnaževalci. Napovedali so, da bodo svoja prizadevanja stopnjevali.

Drugi predlog posodobitve NEPN so pristojni oblikovali po spomladanskem javnem posvetovanju in ga bo presojala Evropska komisija. Posodobljeni NEPN mora vsebovati ambicioznejše cilje glede emisij, energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti.