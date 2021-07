Mladi za podnebno pravičnost zahtevajo odstop ministra Vizjaka.

Trdijo, da minister vseskozi podpira okolju škodljive zakone, daje prednost kapitalu in ne naravi ali ljudem, nasprotuje mnenju stroke in okoljevarstvenih organizacij. Poleg tega je po njihovih besedah "večkrat pokazal skrajno neprimeren odnos do slovenskega volilnega telesa, volivce označil za čustvene, nesposobne samostojnega in racionalnega razmišljanja ter presoje, nepismene, ki si zakona niso prebrali, če pa so ga, pa ga niso bili sposobni razumeti".

Na nedeljskem referendumu nas je več kot 670.000 glasovalo proti, zavrnili smo škodljive predloge novele zakona o vodah in s tem "vladajočim dali jasno vedeti, da pri spremembah tako pomembne zakonodaje zahtevamo javno in strokovno razpravo, z aktivno vključenimi okoljevarstvenimi in civilnodružbenimi organizacijami ter neodvisnimi strokovnjaki" , sporočajo v gibanju. Z zavrnitvijo zakona na referendumu pa je bila javna nezaupnica izrečena tudi ministru Andreju Vizjaku , zato zahtevajo njegov odstop.

"Aktivno smo sodelovali pri referendumski kampanji, tisti med nami z volilno pravico so se množično odpravili na volišča ter se odločno postavili v bran skupne prihodnosti in prihodnosti voda. Skupaj smo zaščitili pitno vodo, obvodne ekosisteme in jih ohranili javno dostopne. Ker narava ni nikogaršnja last," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Napovedujejo, da bodo z bojem nadaljevali, ne le proti Vizjaku, temveč proti vsem nevarnim potezam te in prihodnjih vlad, ki ogrožajo pravico do dostojnega in zdravega življenja na biotsko pestrem in ohranjenem planetu. "Žal referendum o vsakem takem ali podobno škodljivem zakonu ni realistična ali trajnostna rešitev – to dokazuje, da so naši demokratični procesi pomanjkljivi in nezanesljivi, saj bi se zelo hitro lahko zgodilo, da bi zakon, ki mu nasprotuje skoraj 90 odstotkov volivcev, bil sprejet," opozarjajo in dodajajo, da imajo posamezniki, kot je minister Vizjak, preveliko moč, zato, poleg njegovega odstopa, zahtevajo tudi "radikalno preoblikovanje in prevpraševanje obstoječega političnega sistema".

Na nedeljskem referendumu so volivke in volivci z več kot 80-odstotno večino zavrnili uveljavitev zakona o vodah. Referendumsko kampanjo je zaznamovala prav vključenost civilne družbe, stroke, prostovoljcev, mladih ...