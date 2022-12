Mladi zdravniki odgovarjajo ministrici: 'Vabimo vas na naša delovišča'

Mladi zdravniki so se odzvali na izjavo ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hojnik , ki je, kot smo poročali, dejala: "V vladi utemeljeno pričakujemo, da bodo zdravniki pozornost od višine svojih plač vendarle usmerili k bolnikom in jih končno postavili v ospredje. Čas je, da pozornost posvetijo ljudem oz. bolnikom, da bodo ti od višjih plač zdravnikov nekaj imeli – in to je pravočasna, skrbna obravnava."

Kot so zapisali v sporočilu za javnost: "Ministrica očitno ni seznanjena s tem, kdo in kaj je središče našega dela – to je vedno bil in vedno bo pacient ter njegova dobrobit. Iz tega razloga zdravniki že vrsto let opozarjamo na pomanjkljivosti in napake v sistemu, za katere nismo ne odgovorni ne pristojni. Da pa bi lahko vsakodnevno našim bolnikom zagotovili najustreznejšo oskrbo, pričakujemo, želimo in zahtevamo urejen javni zdravstveni sistem."

Ostro zavračajo namigovanja politike, da so zdravniki odgovorni za slab javno-zdravstveni sistem in za neučinkovitost politike na tem področju v zadnjih letih in desetletjih, dodajajo: "Sami namreč v tem sistemu že (pre)dolgo delamo prek vseh strokovnih in osebnih zmožnosti, z enim najnižjih številom zdravnikov na prebivalca v Evropi. Zdravniki se vsak dan z zadnjimi atomi moči borimo, da zagotovimo pacientom, kolikor je v danih razmerah le mogoče, dobro obravnavo. Le-te pa ravno zaradi napačne zdravstvene politike in nepoznavanja stanja s strani politikov pogosto ni več možno zagotoviti."