Slovenki s prehranskimi dodatki za kamele prodrli na arabski trg

Podjetje Protocamel, ki ga sestavlja zelo mlada podje tniška ekipa (ustanoviteljici Patricija Kragelj in Tjaša Ban ter finančni direktor Matic Jug ), je razvilo linijo prehranskih aditivov, ki rejcem kamel pomagajo zagotavljati uravnoteženo prehrano, pri čemer se naslanjajo na najkvalitetnejše surovine slovenskega izvora in bogato tradicijo inoviranja v kmetijstvu v naši državi.

Poslovna pot podjetja Protocamel se je začela v okviru mladinskega podjetniškega peskovnika Ustvarjalnik, ki po Sloveniji organizira podjetniške delavnice, krožke in vsakoletno tekmovanje za najboljši mladinski startup, katerega zmagovalec je v letu 2018 postal prav Protocamel. Ob podpisu pogodbe je njegov ustanovitelj in voditelj oddaje Štartaj, Slovenija, Matija Goljar povedal, da "gre v primeru pridobitve tako velikega posla podjetja Protocamel za enega največjih dosežkov mladih podjetnikov v Sloveniji doslej in ogromno spodbudo, da za uspeh v poslu ni važno, koliko si star ali kakšnega spola si."

Njihova ključna konkurenčna prednost je zaščitena mešanica sestavin, ki preprečuje acidozo – zakisanost želodca prežvekovalca kot posledica prevelikega zaužitja sladkorja – največjo težavo, s katero se srečujejo rejci dirkalnih kamel.

Prehranski aditivi namesto sladkorjev iz datljev in medu

V arabskem svetu do zdaj niso posvečali posebne pozornosti znanstvenim dognanjem s področja športne nutricionistike, kar omenjeno podjetje zdaj spreminja.

Kot pravijo, so največji dokaz o kakovosti slovenskih prehranskih aditivov dobili s povabilom za dobavo hrane od kraljevega kameljega korpusa nj. Ekscelence, omanskega sultana Qaboosa, ki ima enega največjih kameljih hlevov na svetu. Do zdaj so namreč tudi najbolj priznani rejci svojim kamelam pred dirkami dajali hrano, ki je temeljila na sladkorjih iz datljev in medu. Ti sicer pomagajo k doseganju velikih hitrosti med dirkami, a dolgoročno izrazito negativno vplivajo na zdravje živali.

Banova je pojasnila, da je kraljeve hleve najbolj prepričal njihov argument, da je na sladkorju temelječa prehrana za športno žival "približno tako, kot če bi pričakoval, da boš lahko zmagoval na maratonih, če nekaj dni pred dirkami piješ veliko energijskih pijač."