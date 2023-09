Mladina in telefoni: Prave posledice šele prihajajo

Številne študije kažejo, da bodo mladi zaradi občutnega povečanja rabe zaslonov v času epidemije negativne učinke in posledice v polnem razmahu šele začeli doživljati. Unesco poziva h globalni prepovedi pametnih telefonov v šolah, raba zaslonov pa nezadržno narašča. Ali otrok res mora dobiti telefon, ker ga imajo tudi vrstniki?

Pediatrinja Janja Schweiger Nemanič ugotavlja, da nam je nov način komunikacije ukradel otroški smeh, pogovore in pravljice. "Težave so že pri predšolskih otrocih. Na sistematskih pregledih pri risanju risbic, zlasti pri otrocih, ki so veliko pred zasloni, opažamo, da slabše rišejo. Imajo slabšo koncentracijo, tudi gibalne sposobnosti so slabše. Na to opozarjajo tudi učitelji. Otrokom je čedalje težje ostati zbran med šolsko uro."

icon-expand Janja Schweiger Nemanič, pediatrinja FOTO: M.K.

Neizpodbitni dokazi kažejo, da uporaba sodobne tehnologije ni le koristna, temveč ima tudi izjemno škodljive posledice. Če ste med tistimi, ki menijo, da se negativni učinki pojavijo le ob prekomerno rabi tehnologije, vas pri Centru za humano tehnologijo opozarjajo, da se motite. "Redna uporaba škoduje duševnemu zdravju."

Družbeni mediji in zasvojenost TikTok, Facebook, Instagram in druga krepijo določene negativne vzorce tako, da sprožijo sproščanje dopamina, kemikalije v možganih, zaradi katere se uporabniki počutijo dobro. "Nenehne novosti in neskončno pomikanje po vsebini ustvarjata zasvojen cikel osveževanja, podobno kot bi odvisnik od iger na srečo igral na igralnem avtomatu. Nepredvidljivost skupaj s potrebo po vedno novem potrjevanju vas prisili, da se vedno znova vračate," pravijo pri Centru za humane tehnologije.

Vsebine, ki jih konzumirajo uporabniki, se v možganih utrjujejo in za seboj puščajo številne težave, kaže študija. Pogosta posledica je nizka samopodoba. Dekleta zaradi sledenja vplivnicam postanejo manj zadovoljna s svojimi obrazi, pri fantih pa so raziskave pokazale povečano telesno tesnobo. Upad pozornosti so dokazali tudi z meritvami magnetne resonance glave. "Pri uporabnikih Facebooka se razvijejo slabša pozornost, impulzivnost in možganski vzorci, podobni ADHD (motnje pozornosti s hiperaktivnostjo)." Tehnologijo predstavijo starši Čeprav smernice kažejo, da se otroci do drugega leta starosti sploh ne bi smeli srečati z zasloni, se čedalje pogosteje telefoni znajdejo v rokah malčkov. "V času, ko sem dežurala v ambulanti, mi je neka mamica dejala, da njen otrok še ne govori in ne hodi, da pa že zna zakleniti zaslon. Takrat sem ji dejala, da je skrajni čas, da mu zaslon vzame. Ljudje smo žal narejeni tako, da se odzovemo šele, ko vidimo neko težavo, a bi morali ukrepati veliko prej. Še posebej otrokom do drugega leta starosti ne bi smeli pustiti zaslonov," dodaja pediatrinja.

Vse težje pa je in bo tudi to prakso prekiniti tudi odraslim. V Centru za humane tehnologije so izpostavili proces, ki vodi v spiralo upada pozornosti in nezbranosti.

"Tehnologija nas prehiteva. Tako odrasli kot mladostniki nismo zreli, nismo kos vsej tehnologiji. Zdravniki ozaveščamo starše in otroke tako rekoč na vsakem koraku," dodaja Janja Schweiger Nemanič. "Kot pediatrinja sem na sistematskih pregledih takoj opazila porast telesne teže, ker so bili otroci manj dejavni. Pri dečkih je prevladala debelost, pri dekletih pa depresija, tesnoba. Edini njihov prijatelj je bil zaslon." Unesco: Telefoni ne sodijo v šolo Unesco je v svojem poročilu Global Education Monitor za leto 2023 opozoril pred prekomerno ali neprimerno uporabo tehnologije pri učencih v razredu in doma. Izsledki poročila o globalnem izobraževanju kažejo na nujnost prepovedi mobilnih telefonov v šolah. Te povezujejo z zmanjšano izobraževalno uspešnostjo in slabšo čustveno stabilnostjo otrok. Opozarjajo tudi na študije, ki namigujejo na učinkovitost digitalnih orodij v razredih. "Velik del dokazov so financirala zasebna izobraževalna podjetja, ki so poskušala prodati digitalne učne izdelke. Njihov vse večji vpliv na izobraževalno politiko po vsem svetu je razlog za zaskrbljenost," so zapisali.

icon-expand Zasvojenost z internetom FOTO: Dreamstime