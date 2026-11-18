Kot so pri Mladinski knjigi zapisali v današnjem sporočilu za javnost, pozorno spremljajo dogajanje v zvezi z Walliamsom in resne očitke o njegovem neprimernem ravnanju, ki so bili v zadnjih dneh objavljeni v medijih. Glede na naravo očitkov, ki so povezani z obtožbami o hudih kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, so sprejeli odločitev, da Walliamsovih knjig do nadaljnjega ne bodo uvrščali v svoj založniški program, prav tako jih ne bodo vključevali v promocijske aktivnosti. Njihove Walliamsove knjige tudi ne bodo na voljo na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu. "Nadaljnje odločitve bomo sprejemali glede na razvoj in razjasnitev okoliščin," so še zapisali.

David Walliams FOTO: AP

Londonska policija je minuli teden sporočila, da preiskuje obtožbe o hudih kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, uperjene proti Walliamsu, katerega knjige, dostopne v slovenščini, so med drugim Barabica babica, Astrobučman, Astrofant in Vsi ti brezupno obupni hišni ljubljenčki. Britanska založba HarperCollins je sodelovanje s pisateljem prekinila že lani, potem ko se je soočil z obtožbami o nadlegovanju sodelavk, zaradi novih obtožb so se od Walliamsa distancirale še nekatere druge organizacije. Komik in avtor številnih otroških uspešnic je obtožbe zanikal.

Založba Sanje v bran Russellu Brandu

Na drugi strani je založba Sanje stopila v bran britanskemu igralcu in komiku Russellu Brandu, ki je bil minuli teden obsojen na deset let in pol zaporne kazni zaradi več spolnih prestopkov. Sodnik ga je označil za predatorja z veliko aroganco in prezirom do svojih žrtev. V založbi pa so zapisali, da ga poznajo kot "iskrenega človeka, kolega in zaveznika," zavrnili so tudi pozive k umiku njegove knjige Revolucija. Ženske, ki so pričale zoper Branda, so označili za njegove oboževalke in podvomili v verodostojnost njihovih obtožb, pregon Branda pa primerjali s primerom Juliana Assangea.

Russell Brand spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov. FOTO: Profimedia

Zaradi teh izjav so se na družbenih omrežjih pojavili številni pozivi k bojkotu založbe Sanje. Po pozivu k bojkotu so se v založbi oglasili in zapisali, da je to, da "Sanje ali kdorkoli izmed ekipe založbe podpira spolno nasilje, zmota, neresnica ali laž". "Nikjer nikoli nismo zapisali ničesar, kar bi podpiralo kakršnokoli nasilje. Nasprotno: odločno ga obsojamo!" Ob tem so se javno opravičili vsem, posebno pa žrtvam nasilja, ki so se čutili prizadete zaradi njihove izjave. Kot so pojasnili, primera ne poznajo in ne morejo o njem govoriti, vendar to ne pomeni, da "je sprejemljivo ignorirati razloge, ki tematizirajo vprašanje kredibilnosti in verodostojnosti britanskih entitet, medijev in sodišč, posebno še, ko gre za obravnavo politično izpostavljenih oseb in posebno v času vojnega hujskaštva in velikih manipulacij, ki so v polnem razmahu in ki jih omogočajo 'napredne tehnologije' in neznanska centralizacija kapitala ter naravnih in človeških virov na Zahodu".