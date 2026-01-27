Mladinska knjiga podelila prestižno nagrado Modra ptica

Mladinska knjiga je podelila letošnjo nagrado Modra ptica – ta je posebna tudi zato, ker avtor najboljšega izvirnega književnega dela dobi 10.000 evrov nagrade. To je ena najvišjih denarnih nagrad v slovenski kulturi, po znesku enaka nagradi Prešernovega sklada. Še bolj dragocena pa je ta nagrada za vse, ki radi berejo. Prav Modra ptica nam lahko pokaže pot tudi, ko bomo denimo iskali knjigo za poletni dopust.