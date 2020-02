Mladinski prvaki v karateju kaznovani zaradi norčevanja iz slovenskega grba

Trije mladeniči v dresu so se na tekmovanju v karateju postavili pred kamero in sredince držali ob grbu Republike Slovenije. To je na družbenih omrežjih sprožilo veliko zgražanja in nejevolje. S kluba, katerega ime hranimo v uredništvu, so nam odgovorili, da se tekmovalci "niso zavedali negativnih posledic. Nikakor pa se niso imeli namena norčevati iz državnih simbolov."

Kot so nam še pojasnili, so takoj, ko so videli fotografijo, to odstranili in objavili opravičilo vsem, ki jih je objava prizadela: "Mladinci so bili kaznovani z nenastopanjem na mladinskem evropskem prvenstvu, ki pravkar poteka. Pozneje sledi še disciplinski ukrep krovne organizacije."Prav tako so dodali, da so imeli mladinci v preteklosti že številne uspehe in mnogokrat nastopali v barvah slovenske države. Tako so tudi postali mladinski balkanski prvaki, "lansko leto pa so bili ponosno sprejeti v trenirki z grbom pri županu".

V klubu poudarjajo, da je vzgoja v borilnih veščinah močno povezana s spoštovanjem državnih simbolov in da jih učijo pravilnega pristopa in odnosa.