Mladoletne begunce iz postojnskega dijaškega doma selijo v prazno stavbo Primorja

"V dogovoru z uradom smo dorekli, da v prihodnje iščemo druge rešitve, ker šola v zadnjem času beleži povečan vpis dijakov tako v šolo kot dijaški dom. Kapacitete so omejene, imamo pa tudi kar veliko povpraševanje študentov," je povedal ravnatelj Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna Miha Uhelj.

Mladoletne begunce, ki so v Slovenijo prišli brez spremstva, so v postojnski dijaški dom nastanili leta 2016, takrat jih je tam lahko bivalo do 30. Zaradi lastnih potreb šole so v dogovoru z uradom to njihovo največje število znižali na sedanjih 22. Po ravnateljevih besedah pa jih je v njihovem domu v zadnjih letih prebivalo med 11 in 14.

"Njihovo število niha iz dneva v dan, saj so svobodni in jih večina zapusti naš dijaški dom že v nekaj dneh. Mislim, da smo v vseh letih nudili zavetje okrog 1000 mladoletnikom, ki so jih nastanili pri nas," je še povedal ravnatelj.