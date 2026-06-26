Da bi ga umirila, varovanca dala pod mrzel tuš. CUDV uvedel notranji nadzor

Kot nam je povedala mama mladoletnega varovanca, naj bi njen najstnik, ki ima hude težave v duševnem razvoju, minuli teden pred zaposlenimi in drugimi varovanci centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) slekel hlače in pokazal spolovilo. Ker da kljub prigovarjanju, naj se obleče, tega ni storil, naj bi ga varuhinja s pomočjo sodelavke dala pod mrzel tuš.

Direktorica dotičnega CUDV nam je potrdila, da je o dogodku obveščena ter da so zaradi njega uvedli notranji nadzor. Zagotovila je, da ukrepajo v skladu s predpisi. "Do razjasnitve situacije so vpleteni zaposleni izključeni iz delovnega procesa," je sporočila. Sporočajo tudi, da so sprejeli ustrezne ukrepe zoper dotično zaposleno.

Zaradi varovanja podatkov mladoletne osebe in ostalih vpletenih več informacij niso mogli posredovati, zagotavljajo pa, da bodo naredili vse za zaščito svojih uporabnikov.

O dogodku so obvestili vse pristojne službe, obveščena pa je bila tudi Policija, kar so potrdili na Policijski upravi Kranj. "Prejeli smo prijavo in preverjamo, ali obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kakršnokoli kaznivo ravnanje. Če bomo zaznali elemente kaznivega dejanja ali prekrška, bomo izvedli ustrezne ukrepe iz pristojnosti policije oziroma o ugotovitvah obvestili druge pristojne institucije," so sporočili.

Na CUDV medtem še dodajajo, da zaposlene usposabljajo za delo z osebami s potrebo po največ strokovne pomoči in podpore ter da so za takšno delo usposobljeni. "Izobraževanja in delavnice na temo pozitivne vedenjske podpore in ravnanja pri delu z uporabniki s čustveno-vedenjskimi težavami in agresivnimi izpadi so pri nas stalna praksa. Prav tako je del našega dela tudi podpora zaposlenim, ki se znajdejo v zahtevnih situacijah pri svojem delu," še pravijo.