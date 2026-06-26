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Slovenija

Da bi ga umirila, varovanca dala pod mrzel tuš. CUDV uvedel notranji nadzor

Kranj, 26. 06. 2026 13.17 pred 50 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Pomoč

Na enem od centrov za usposabljanje, delo in varstvo na območju Gorenjske se je zgodil incident. Kot smo bili obveščeni, naj bi eden od mladoletnih varovancev pred zaposlenimi in drugimi varovanci slekel hlače, ker ga varuhinja ni uspela pomiriti, pa ga je s pomočjo sodelavke dala pod mrzel tuš. Direktorica zavoda nam je povedala, da so zaradi dogodka uvedli notranji nadzor. Prijavo je prejela tudi Policija, ki preverja, ali obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo ravnanje.

Kot nam je povedala mama mladoletnega varovanca, naj bi njen najstnik, ki ima hude težave v duševnem razvoju, minuli teden pred zaposlenimi in drugimi varovanci centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) slekel hlače in pokazal spolovilo. Ker da kljub prigovarjanju, naj se obleče, tega ni storil, naj bi ga varuhinja s pomočjo sodelavke dala pod mrzel tuš.

Direktorica dotičnega CUDV nam je potrdila, da je o dogodku obveščena ter da so zaradi njega uvedli notranji nadzor. Zagotovila je, da ukrepajo v skladu s predpisi. "Do razjasnitve situacije so vpleteni zaposleni izključeni iz delovnega procesa," je sporočila. Sporočajo tudi, da so sprejeli ustrezne ukrepe zoper dotično zaposleno.

Zaradi varovanja podatkov mladoletne osebe in ostalih vpletenih več informacij niso mogli posredovati, zagotavljajo pa, da bodo naredili vse za zaščito svojih uporabnikov.

O dogodku so obvestili vse pristojne službe, obveščena pa je bila tudi Policija, kar so potrdili na Policijski upravi Kranj. "Prejeli smo prijavo in preverjamo, ali obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kakršnokoli kaznivo ravnanje. Če bomo zaznali elemente kaznivega dejanja ali prekrška, bomo izvedli ustrezne ukrepe iz pristojnosti policije oziroma o ugotovitvah obvestili druge pristojne institucije," so sporočili.

Na CUDV medtem še dodajajo, da zaposlene usposabljajo za delo z osebami s potrebo po največ strokovne pomoči in podpore ter da so za takšno delo usposobljeni. "Izobraževanja in delavnice na temo pozitivne vedenjske podpore in ravnanja pri delu z uporabniki s čustveno-vedenjskimi težavami in agresivnimi izpadi so pri nas stalna praksa. Prav tako je del našega dela tudi podpora zaposlenim, ki se znajdejo v zahtevnih situacijah pri svojem delu," še pravijo.

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