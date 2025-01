Mladoletni dvojici zasegli več sto petard in jeklenke, napolnjene s smodnikom

Policisti so v prazničnih dneh prejeli več klicev občanov zaradi uporabe pirotehničnih sredstev. "Največ prijav smo prejeli z območja koprskega mestnega jedra, pa tudi iz Izole, Pirana, Postojne, Pivke, Sežane in drugih krajev," so sporočili s Policijske uprave Koper. V 13 primerih so kršitelje tudi prijeli, jim zasegli pirotehniko in bodo zoper njih izvedli postopke zaradi storitve prekrškov, so sporočili s PU Koper. V kar desetih primerih so bili kršitelji mladoletniki, v enem primeru si je s pirotehničnim sredstvom mladoletnica v Ilirski Bistrici poškodovala prst. "Po eksploziji petarde ji je košček priletel v kapuco, ko ga je hotela odstraniti, ji je ožgalo prst," so sporočili koprski policisti.

Na silvestrski zvečer so koprski policisti obravnavali dva mladoletnika, stara 13 in 15 let, ki sta imela pri sebi več kot 300 pirotehničnih sredstev, med drugim tudi predelana pirotehnična sredstva – jeklenke CO2, napolnjene s smodnikom. "Gre za tri manjše jeklenke, dolžine do 10 centimetrov, v katerih je perklorat (pirotehnična eksplozivna snov) iz petard," so pojasnili policisti, ki so pirotehniko predali policistom Specialne enote Oddelka za protibombno zaščito.