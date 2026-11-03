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Črna kronika

Mladoletnik in predelan moped: namesto 25 km/h je dosegel skoraj 100 km/h

Ptuj, 03. 11. 2026 15.59 pred 41 minutami 2 min branja 9

Avtor:
N.Š.
Moped

Ptujski policisti so obravnavali tri mladoletne voznike mopedov, za katere so posumili, da so njihovi mopedi predelani. Izredni tehnični pregledi so njihove sume potrdili. Eden od mopedov, katerega konstrukcijsko določena hitrost je 25 kilometrov na uro, je na pregledu dosegel kar 99,9 kilometra na uro. Policisti so vsa tri vozila zasegli, zoper mladoletnike pa podali obdolžilne predloge. Preverjajo tudi odgovornost njihovih staršev.

Policisti Policijske postaje Ptuj so v petek na območju Ptuja ustavili tri mladoletne voznike mopedov. Dva sta vozila mopeda s konstrukcijsko določeno hitrostjo 25 kilometrov na uro, tretji pa moped, ki bi lahko dosegal največ 45 kilometrov na uro.

Ker so posumili, da so vozila predelana in lahko dosegajo višje hitrosti od dovoljenih, so za vse tri odredili izredni tehnični pregled.

Rezultati so bili posebej zgovorni pri prvem mopedu. Čeprav bi smel glede na konstrukcijsko določeno hitrost doseči največ 25 kilometrov na uro, je na pregledu dosegel kar 99,9 kilometra na uro. Pregled je razkril tudi več drugih nepravilnosti, ki so vplivale na njegovo tehnično brezhibnost.

Tudi drugi moped, za katerega je bila predvidena hitrost 25 kilometrov na uro, je presegel to omejitev. Na tehničnem pregledu je dosegel 43,8 kilometra na uro.

Pri tretjem mopedu, katerega konstrukcijsko določena hitrost je 45 kilometrov na uro, so ugotovili toliko tehničnih nepravilnosti, da meritve hitrosti sploh ni bilo mogoče opraviti.

Moped
Moped
FOTO: Policija

Policisti so vse tri predelane oziroma tehnično neustrezne mopede zasegli. Zoper mladoletne voznike so zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov na pristojno sodišče podali obdolžilne predloge, preverjajo pa tudi morebitno odgovornost njihovih staršev.

Ob tem opozarjajo, da lahko predelave mopedov bistveno povečajo njihovo hitrost in spremenijo vozne lastnosti, s čimer vozniki ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu.

Mlade pozivajo, naj vozijo le vozila, ki jih smejo upravljati v skladu s predpisi, starše pa, naj bodo pozorni na tehnično stanje mopedov in morebitne predelave.

"Starše in mlade voznike znova opozarjamo, da s predelavami vozil tvegajo svojo varnost in varnost drugih udeležencev prometa," so poudarili policisti.

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KOMENTARJI9

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kokicas
03. 11. 2026 16.46
Treba samostojno do teh norcev ponoci pa mu vržt kaj med kolesa. Vsaj v mengsu je ušlo izpod nadzora tale norija.
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+1
1 0
deny-p
03. 11. 2026 16.43
Če se spomnim, moje mladosti - 25 let nazaj, smo tudi šraufali apn in čebelice..... Žal ali pa na stečo so se stvari spremenile z registracijami, zakoni..... Je pa res, da nikoli nismo bili tako korajžni in izivali policije al pa bežali pred njo, ko smo bili ustavljeni.....
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0 0
urib1
03. 11. 2026 16.29
Eno vprašanje, če kdo ve. Doma imamo moped na rdečo tablico, se pravi 25kmh. Doseže hitrost 45 kmh. A ga lahko vozi oseba z izpitom za avto ali ne?
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-1
0 1
Free_Palestine
03. 11. 2026 16.44
Lahko ga vozi, vendar ne sme preseči hitrosti 25 km/h.
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0 0
Free_Palestine
03. 11. 2026 16.46
Ravno zato ima rdečo tablico.
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0 0
Protoc
03. 11. 2026 16.24
Eden ki čepi cel dan zraven motorja ali pa eden ki leži cel dan na telefonu..isti smo bili, tudi avtomatike smo predelavali, pač ga je prijela prava moškost..
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0 0
OsBo
03. 11. 2026 16.22
Kaj tukaj komu ni jasno? Konstrukcijsko ta vozila niso primerna za te hitrosti, same zavore, gume in sama konstrukcija se obrablja a tako hitrostjo, da so stvari lahko hitro nevarne, izkušnje teh otrok pa ne zadoščajo, da upravljajo s tako hitrostjo in še manj reagirajo pri njej. Močno tudi dvomim, da starši tega ne vejo, kdaj otrok predeluje to vozilo, ker samo financiranje tega ni tako poceni. Zato je prav, da se ta vozila odstranjuje iz prometa, ker posledice bi lahko bile katastrofalne.
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+3
3 0
Darko32
03. 11. 2026 16.17
Z takšnimi si opravičujejo delo je samo slika kakšni stopnji smo. Kolikor vemo je omejitev vezana na merilec hitrosti in če ne meriš vzporedno je takoj odstopanje.
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-3
0 3
Slash
03. 11. 2026 16.10
Hvala Bogu, to še 100 ni!
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-1
2 3
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