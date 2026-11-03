Mladoletnik in predelan moped: namesto 25 km/h je dosegel skoraj 100 km/h

Policisti Policijske postaje Ptuj so v petek na območju Ptuja ustavili tri mladoletne voznike mopedov. Dva sta vozila mopeda s konstrukcijsko določeno hitrostjo 25 kilometrov na uro, tretji pa moped, ki bi lahko dosegal največ 45 kilometrov na uro.

Ker so posumili, da so vozila predelana in lahko dosegajo višje hitrosti od dovoljenih, so za vse tri odredili izredni tehnični pregled.

Rezultati so bili posebej zgovorni pri prvem mopedu. Čeprav bi smel glede na konstrukcijsko določeno hitrost doseči največ 25 kilometrov na uro, je na pregledu dosegel kar 99,9 kilometra na uro. Pregled je razkril tudi več drugih nepravilnosti, ki so vplivale na njegovo tehnično brezhibnost.

Tudi drugi moped, za katerega je bila predvidena hitrost 25 kilometrov na uro, je presegel to omejitev. Na tehničnem pregledu je dosegel 43,8 kilometra na uro.

Pri tretjem mopedu, katerega konstrukcijsko določena hitrost je 45 kilometrov na uro, so ugotovili toliko tehničnih nepravilnosti, da meritve hitrosti sploh ni bilo mogoče opraviti.