Slovenija

Mladoletnik, ki je z nožem napadel dijakinjo, v prevzgojni dom

Murska Sobota, 13. 05. 2026 10.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Osumljenca naj bi prijeli pri dvorcu Rakičan

Okrožno sodišče v Murski Soboti je 15-letniku, ki je januarja na srednji šoli v Murski Soboti napadel dijakinjo, izreklo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom. Mladoletnika so sicer še pred pravnomočnostjo sklepa namestili v prevzgojni dom v Radeče, saj je bilo glede na njegovo starost mogoče izreči le vzgojni ukrep.

Storilec, ki je bil od dejanja v priporu, naj bi ostal v prevzgojnem domu najmanj eno leto do največ tri leta, piše Delo. Za mladoletno osebo velja do njenega 18. leta.

Januarja letos je 15-letnik na hodniku šole z nožem napadel dijakinjo četrtega letnika, ki je ni poznal in z njo ni bil v nobenem sporu. Porezal jo je po obrazu in hrbtu, dijakinja je dobila lažje telesne poškodbe.

Kot izhaja iz pisanja časopisa, je mladoletnik napad prenašal v živo s pomočjo mobilnega telefona dopisovalcu iz Budimpešte. Dijakinja naj bi se uspela ubraniti tudi zato, ker je imel napadalec v eni roki telefon. Po napadu je stekel iz šole, policisti pa so ga nedaleč stran prijeli.

Preiskava primera je Policijo vodila tudi na Madžarsko, kjer so aprila prijeli prav tako 15-letnega dijaka in ga osumili sostorilstva pri poskusu uboja. Po ugotovitvah kriminalistov sta bila mladoletnika v stikih na eni od komunikacijskih mrež in tako naj bi skupaj načrtovala napada na šolah v Rakičanu in Budimpešti.

Viri, na katere se sklicuje Delo, navajajo, da sta bila oba mladoletnika v preteklosti žrtvi nasilja in ustrahovanja v osnovni šoli ter naj bi izražala nezadovoljstvo z življenjem. Iz njune komunikacije naj bi izhajalo še, da sta poleg napadov razmišljala tudi o samomoru.

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je v začetku aprila vložilo predlog za izrek vzgojnega ukrepa zoper napadalca v smeri kaznivega dejanja poskusa uboja. Ker gre za mlajšega mladoletnika, mu je lahko sodišče izreklo le vzgojni ukrep.

Dveletna Eva bije življenjsko bitko z redkim Haddadovim sindromom
