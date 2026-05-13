Mladoletnik, ki je z nožem napadel dijakinjo, v prevzgojni dom

Storilec, ki je bil od dejanja v priporu, naj bi ostal v prevzgojnem domu najmanj eno leto do največ tri leta, piše Delo. Za mladoletno osebo velja do njenega 18. leta.

Januarja letos je 15-letnik na hodniku šole z nožem napadel dijakinjo četrtega letnika, ki je ni poznal in z njo ni bil v nobenem sporu. Porezal jo je po obrazu in hrbtu, dijakinja je dobila lažje telesne poškodbe.

Kot izhaja iz pisanja časopisa, je mladoletnik napad prenašal v živo s pomočjo mobilnega telefona dopisovalcu iz Budimpešte. Dijakinja naj bi se uspela ubraniti tudi zato, ker je imel napadalec v eni roki telefon. Po napadu je stekel iz šole, policisti pa so ga nedaleč stran prijeli.