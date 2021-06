Mladoletnik organiziral neprijavljeno zabavo z okoli 200 udeleženci

Ob dveh zjutraj so bili koprski policisti obveščeni o večji zabavi s prekomernim hrupom, ki se je odvijala v Glemu. Po prihodu na kraj so ugotovili, da je zabavo organiziral mladoletni Koprčan, na njej pa je bilo približno 200 oseb.

Prisotni na zabavi pri tem niso upoštevali določil odlokov vlade, prav tako so mladoletniki uživali alkoholne pijače. Organizator zabave, ki jo je med vrstniki oglaševal na družbenih omrežjih, prav tako ni prijavil.

Potem ko so policisti zaključili postopek, so se udeleženci zabave razšli, zoper organizatorja pa je Policija ukrepala zaradi kršitve določil Zakona o javnih zbiranjih, kršitve določil Zakon o omejevanju porabe alkohola in kršitve določil Zakon o nalezljivih boleznih. Sledi še obdolžilni predlog, ki ga bo Policija predala koprskemu sodišču. "S postopkom z mladoletnim organizatorjem je bil seznanjen tudi njegov oče," so še sporočili s PU Koper.