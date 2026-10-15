Mladoletnik naj bi zaužil droge in potreboval pomoč, na šolo prišla Policija

Dijak naj bi drogo zaužil na eni od srednjih šol v Mariboru, kjer so za portal Lokalec.si potrdili, da so bili o dogodku seznanjeni in da policija okoliščine preverja.

S Policijske uprave Maribor so nam odgovorili, da so se policisti odzvali na klic v zvezi z mladoletno osebo, ki ji je bila nudena zdravstvena pomoč. "Trenutno še zbiramo obvestila in preverjamo okoliščine dogodka tudi v povezavi s sumom zaužitja prepovedanih drog oziroma sumom storitve kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu".

Policisti bodo izvedli dodatne preventivne aktivnosti z ukrepi na tem področju, so nam odgovorili.

Ravnateljica šole je portalu potrdila, da so jih starši dijaka, ki je zaužil droge in je potreboval zdravniško pomoč, v torek obvestili o uporabi oziroma posedovanju prepovedanih substanc. Šola je obvestila policijo in starše domnevno vpletenih dijakov, s katerimi je policija nato opravila razgovore.