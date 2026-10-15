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Mladoletnik naj bi zaužil droge in potreboval pomoč, na šolo prišla Policija

Maribor, 15. 10. 2026 08.27 pred 16 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
Policija

Na eni od srednjih mariborskih šol je dijak po zaužitju domnevno prepovedanih drog potreboval zdravniško pomoč. Na Policijski upravi Maribor so nam potrdili, da so prejeli klic, da je mladoletna oseba potrebovala zdravniško pomoč.

Dijak naj bi drogo zaužil na eni od srednjih šol v Mariboru, kjer so za portal Lokalec.si potrdili, da so bili o dogodku seznanjeni in da policija okoliščine preverja.

S Policijske uprave Maribor so nam odgovorili, da so se policisti odzvali na klic v zvezi z mladoletno osebo, ki ji je bila nudena zdravstvena pomoč. "Trenutno še zbiramo obvestila in preverjamo okoliščine dogodka tudi v povezavi s sumom zaužitja prepovedanih drog oziroma sumom storitve kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu".

Policisti bodo izvedli dodatne preventivne aktivnosti z ukrepi na tem področju, so nam odgovorili.

Ravnateljica šole je portalu potrdila, da so jih starši dijaka, ki je zaužil droge in je potreboval zdravniško pomoč, v torek obvestili o uporabi oziroma posedovanju prepovedanih substanc. Šola je obvestila policijo in starše domnevno vpletenih dijakov, s katerimi je policija nato opravila razgovore.

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Maribor dijak droge policija srednja šola

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KOMENTARJI4

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Animal_Pump
15. 10. 2026 08.45
Dej dojemte, da konzumiranje trdih drog, alkohola..pa tistih zelenih cigaret...dela iz vas šibke ljudi. Tko da...po tem niste frajerčki...ampak luzerčki. Pejt ven na street workout štange...nared 10x10 pull upsov...10x20 dipsov...10x 20 sklec...pa za zaključek še chin-upse do odpovedi. To je sam za začetek... Bo boljši efekt. Zelenkoti, ki vlečejo rasta travco...te bodo mal čudn gledal...ampak se ne obremenjevat...ti si na boljšem.
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0 0
Blue Dream
15. 10. 2026 08.39
Se je vedno dogajalo in se vedno bo. Človek v teh letih pač odrašča, eksperimentira in nabira izkušenje pač. Ne živimo v družbenem mehurčku to je življenje
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0 0
čevapgpt
15. 10. 2026 08.37
mali dilerčki zrastejo v velike.
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0 0
Geres
15. 10. 2026 08.35
Fantje (in dekleta), ne ga s*r*a*t. Uživajte mladost, ampak ne si uničit življenja.
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0 0
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