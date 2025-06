Mladoletnik zaradi zastrupitve s sladkarijo pristal v bolnišnici

DrogArt je na svoji spletni strani sporočil, da je analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je pokazala, da vzorec pokajočih kristalov z okusom jagode, ki se v Ljubljani prodajajo pod imenom Dynamite Popping Candy vsebujejo polsintetični kanabinoid HHC-C9 (CC9).

Kot še pišejo, je Pediatrična klinika UKC Ljubljana obravnavala primer intenzivne hospitalizacije mladoletne osebe zaradi zastrupitve s tem izdelkom.

DrogArt opozarja, da je o substanci HHC-C9 (CC9) trenutno zelo malo informacij. "Znano je, da so njeni učinki podobni akutni zastrupitvi s THC-jem, z doživljanjem neprijetnih občutkov kot so zmedenost, tesnoba in strah. Fizični učinki vključujejo tahikardijo, slabost, bruhanje, krče, motnjo zavesti in poslabšanje motoričnih zmogljivosti ter slabšo artikulacijo," so zapisali.

Uporaba izdelka se odsvetuje, so poudarili v DrogArtu.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na UKC Ljubljana ter NLZOH.