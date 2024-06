Otroka splezala na streho šolske telovadnice in razbijala svetlobnike

Na redni novinarski konferenci ljubljanskega župana je vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič spregovorila o neljubem dogodku, ki se je zgodil minulo soboto.

Deklica in deček, stara devet in deset let, sta splezala na streho telovadnice in razbijala svetlobnike oz. kupole za zajem svetlobe. Uničila sta jih devet, je povedala Fabčičeva. Škodo so odkrili zaposleni v ponedeljek zjutraj, ko so prišli v službo.