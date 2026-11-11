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Slovenija

Mladoletniki ustrahujejo tudi prebivalce Fužin

Ljubljana, 11. 11. 2026 19.55 pred 1 uro 2 min branja 77

Avtor:
Ema Čepon
Fužine

Pretepi, zažiganje smetnjakov, pirotehnika, nevarna vožnja z električnimi skiroji. Po Kranju, Domžalah in Kopru o najstniških tolpah poročajo tudi z ljubljanskih Fužin. Kako lahko skupina 12-letnikov terorizira celotno naselje, se sprašujejo prebivalci.

Da prebivalcem največjega blokovskega naselja v Ljubljani predvsem v zadnjem letu življenje grenijo najstniške tolpe, opozarja zaskrbljena prebivalka. Mladostniki razgrajajo, ustrahujejo, pred kratkim je bila, kot pove, priča, kako so se v parku na očeh vseh brutalno fizično lotili vrstnika.

"Imeli so večinoma telefone, ene 10 jih je bilo in so snemali. Ta otrok je jokal, ljudje so se sprehajali mimo, noben ni želel pristopiti," razlaga občanka.

Zažigajo smetnjake, napadajo mimoidoče in, na kar nas je opozorilo več prebivalcev, objestno divjajo po naselju. In, kot dodajajo, se dobro zavedajo, da za početje, ker so mladoletni, najverjetneje ne bodo kaznovani.

"Oni vidijo policijski avto, da se približuje, zbežijo za 15 minut, policija gre in čez 15 min so spet tam," doda občanka.

Most Muste, ki povezuje Štepanjsko naselje in Nove Fužine.
Most Muste, ki povezuje Štepanjsko naselje in Nove Fužine.
FOTO: Luka Kotnik

Kaj se dogaja z mladino, se zadnje mesece upravičeno sprašujejo tudi v Domžalah in Kopru.

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Prebivalci kranjske Planine, ki jih je skorajda vsako noč v preteklem letu iz postelje dvignilo pokanje, vpitje, celo eksplozije, pa danes opažajo, da se razmere vendarle nekoliko umirjajo.

Divjanja so se na občini lotili s postavitvijo ograj in hitrostnih ovir. Po naselju pa so minuli teden namestili tudi nadzorne kamere. "V petek je predvideno, da začnejo delovati. Posnetki se bodo uporabili le v primeru, če bo prišlo do incidenta. Pregledovala jih bo pooblaščena varnostna služba," pravi župan Matjaž Rakovec.

Decembra, ko se uporaba pirotehnike običajno poveča, pa bodo za večjo varnost na terenu znova poskrbeli z okrepljeno prisotnostjo redarjev in varnostnikov.

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KOMENTARJI77

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zelen
11. 11. 2026 21.15
prevarantski desničarji polna usta proti priseljevanju hkrati pa so razrahljali zakone za delavce iz tretjih držav in poteka enormen uvoz filipincev,indijcev itd. res ne vem kaj našim oblastnikom ni jasno 82% slovencev je proti priseljevanju tuje delovne sile
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0 0
damy1972
11. 11. 2026 21.14
Policistovo delovno mesto je po moje tudi, da se mal sprehodi po ulicah, ne pa le sedenje v avtomobilih....nekej policistov je še na mestu, večini pa se itak ne ljubi nič...še sedeža v avtu nastavit ne...
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0 0
zmerni pesimist
11. 11. 2026 21.13
Sami naši
Odgovori
0 0
96bimBo
11. 11. 2026 21.08
Miličniki, pogrešam vas (zgolj JRM, brez ideologije).
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+1
2 1
Antifriz
11. 11. 2026 21.16
Raje reci, Tito, pogrešamo te.... bile so službe, stanovanja, morje, smučanje... ni da ni. 🤣
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0 0
York
11. 11. 2026 21.07
Bakljava mladostniki postajajo čedalje večji problem slovenskih mestih.
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+3
3 0
zelen
11. 11. 2026 21.16
tako kot po celi eu.bog nam pomagaj.
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0 0
gmajna
11. 11. 2026 21.07
Moralno in Eticno bi bilo da Slovenija zaščiti svoje državljane tako da zaščitijo Policiste kot so bili zaščiteni v Titovi Jugoslaviji. Moralno in etično lahko pričakujemo varnost v državi
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+2
2 0
Antifriz
11. 11. 2026 21.06
Matoz in ekipa, lepo vabljeni v Dobruško vas, Žabjek, Brezje... da se soočite z realnostjo. Ko je pokalo na Dolenjskem, ste bili vsi pametni... spremenilo se ni pa nič, samo mediji več ne poročajo o vsakodnevnih incidentih.
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+4
4 0
baldahin
11. 11. 2026 21.06
Mali gnom bo zdaj to rešil z višjimi plačami.
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-1
1 2
HitriKrtek
11. 11. 2026 21.03
Jaz mam idejo kako zakrpati proračunsko luknjo. 2500€ kazni za vsakega od staršev teh mulcev, nepolnoletnih. Prednostna sodniška obranvnava rok 14 dni, očeta ali mater v zapor za 7 dni. Pa bodo vsi pridni, ko bo starš prišel iz zapora.. Če so to polnoletni, 2500€ kazni pa v arest in prisilno delo!
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+6
6 0
Tommy Shelby
11. 11. 2026 21.00
čefurjii kot vedno
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+8
8 0
nelevnedesen
11. 11. 2026 20.59
Želelu ste imejte. Prinei so svoje navade iz balkana
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+5
5 0
periot22
11. 11. 2026 20.58
Pas, palica, astronomske kazni staršem in je zadeva rešena!
Odgovori
+8
8 0
JOKS klub
11. 11. 2026 20.58
Kje ste zdaj mačoti iz desne. Ajde naredite red frajerji. Da vas vidimo.
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+0
6 6
fljfo
11. 11. 2026 20.54
Zakaj glih v Fužinah?
Odgovori
+6
6 0
Antifriz
11. 11. 2026 21.01
Političen spin pred vlitvami... Primc angažiral svoje podpornike.
Odgovori
-2
0 2
HitriKrtek
11. 11. 2026 20.52
Policiji smo dali prijave, jih prosili, jim povedali da se pojavlja vzorec, vsak dan isto ista ura isti ljudje..da se nabija skuterje in ustvarja galamo, poka petarde, prižiga bakle, ob tekmah razbija... niti enkrat niso prišli pogledat in naredit mir pa se je to dogajalo vsak dan po 23i uri pa vse do 1ih zjutraj z razmaki...V času ko sem živel v Šiški, name je s sosedi dopizdilo.. pa smo lepo zadeve z bloka urejali sami. Če so delali sranje pod blokom, enostavno zliješ 10L vode s kisom dol in si ga stuširal... če so bli dlje si pač vrgo 2-3 jajce iz 10 štuka... pa smo si v roku 14ih dni naredili mir... gladko mi je če je to prekršek z naše strani.. če policija ne ukrepa, moramo pač poskrbeti sami za mir!!!
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+22
22 0
Antifriz
11. 11. 2026 21.03
Bravo, tako je delala moja pokojna soseda že 20 let nazaj... ko so se sredi noči pijani pripeljali ped blok in začeli delat galamo, je vrgla par jajc čez balkon na avtomobile, pa so se hitro pobrali.
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+2
2 0
Pujček
11. 11. 2026 20.48
V socializmu se to ni dogajalo. Prvo, bili smo vzgojeni, drugo pa miličniki so imeli pendreke za uporabo.
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+17
18 1
fljfo
11. 11. 2026 20.49
In kaj ti to sedaj leta 2026 pomaga?
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+6
6 0
Vera in Bog
11. 11. 2026 20.59
Palica je pela v šoli, potem doma, potem te je pa še župnik naklestil !
Odgovori
+2
2 0
klop12
11. 11. 2026 20.47
desničarji so čist razočarali. Pridejo na oblast, sem mislil, da bodo red naredil, pa je en velik bleferski BS kot zmeraj. Še večji softiči kot ta levi. To ne moreš verjet, mehkužci bi se lah učili od naših desnakarjev
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+6
13 7
jank
11. 11. 2026 20.44
Zakaj opozicija ne reagira in ne sproži interpelacije proti Matozu, ki dopušča, da se varnost rapidno slabša po vsej državi.
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+6
11 5
HitriKrtek
11. 11. 2026 20.44
Ne mi o diskriminaciji ali karkoli in ne mi kako so policaji na delu, ker niso ABSOLUTNO NIČ NE DELAJO. Opisal vam bom točno tip ljudi in jih res ni težko prepoznati, ker so čisto vsi od prvega do zadnjega enaki. Popolnoma črna oblačila, pederuša okrog prsnega koša, trenerka da se gležnji vidijo, zelo na kratko postriženi, air max.
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+11
11 0
bandit1
11. 11. 2026 20.44
Skini, Pankti ter dolgolasci so se vžgali , kot nekoč.
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-1
2 3
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