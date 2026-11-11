Mladoletniki ustrahujejo tudi prebivalce Fužin

Da prebivalcem največjega blokovskega naselja v Ljubljani predvsem v zadnjem letu življenje grenijo najstniške tolpe, opozarja zaskrbljena prebivalka. Mladostniki razgrajajo, ustrahujejo, pred kratkim je bila, kot pove, priča, kako so se v parku na očeh vseh brutalno fizično lotili vrstnika.
"Imeli so večinoma telefone, ene 10 jih je bilo in so snemali. Ta otrok je jokal, ljudje so se sprehajali mimo, noben ni želel pristopiti," razlaga občanka.
Zažigajo smetnjake, napadajo mimoidoče in, na kar nas je opozorilo več prebivalcev, objestno divjajo po naselju. In, kot dodajajo, se dobro zavedajo, da za početje, ker so mladoletni, najverjetneje ne bodo kaznovani.
"Oni vidijo policijski avto, da se približuje, zbežijo za 15 minut, policija gre in čez 15 min so spet tam," doda občanka.
Kaj se dogaja z mladino, se zadnje mesece upravičeno sprašujejo tudi v Domžalah in Kopru.
Prebivalci kranjske Planine, ki jih je skorajda vsako noč v preteklem letu iz postelje dvignilo pokanje, vpitje, celo eksplozije, pa danes opažajo, da se razmere vendarle nekoliko umirjajo.
Divjanja so se na občini lotili s postavitvijo ograj in hitrostnih ovir. Po naselju pa so minuli teden namestili tudi nadzorne kamere. "V petek je predvideno, da začnejo delovati. Posnetki se bodo uporabili le v primeru, če bo prišlo do incidenta. Pregledovala jih bo pooblaščena varnostna služba," pravi župan Matjaž Rakovec.
Decembra, ko se uporaba pirotehnike običajno poveča, pa bodo za večjo varnost na terenu znova poskrbeli z okrepljeno prisotnostjo redarjev in varnostnikov.
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