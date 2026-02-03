Evropski milijoni za nov center za mladoletnike, cilj je hitrejša obravnava

Mladoletniška kriminaliteta narašča: pretepi, spletno nasilje, vandalizem ... (Slika je simbolična) FOTO: Thinkstock

DZ je zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov sprejel prejšnji teden. "Gre za popolnoma nov sistemski zakon obravnave mladoletnikov, ki smo ga v naši državi čakali skoraj 15 let," je po današnjem neformalnem brifingu za novinarje dejala direktorica direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice na ministrstvu za pravosodje Nina Koželj. Zakon po njenih navedbah prinaša hitrejšo obravnavo mladoletnikov in bolj individualiziran pristop pri njihovi obravnavi.

Za center za mladoletnike predvidoma 1,8 milijona evrov evropskih sredstev

Med drugim se po zakonskih določbah ustanavlja center za mladoletnike. "Njegova vloga bo predvsem v pripravi individualne ocene mladoletnika z interdisciplinarno metodo dela," pojasnjuje Koželjeva. Oceno bodo namreč skupaj pripravili strokovnjaki z različnih področij. Za ustanovitev centra in njegovo dvoletno pilotno delovanje so po besedah Koželjeve pridobili evropska sredstva, in sicer, kot kaže zaenkrat, v višini 1,8 milijona evrov. Center bo deloval kot notranja organizacijska enota že delujočega javnega zavoda Hiša za otroke, načrtujejo pa, da bo pripravil med 60 in 80 individualnih ocen letno, je navedla.

Kot je pojasnila Janja Plevnik iz sektorja za kaznovalno pravo in človekove pravice v omenjenem direktoratu, bosta lahko to individualno oceno dela mladoletnika uporabila tožilstvo in sodišče, ki bo lahko tako sprejelo najbolj ustrezno odločitev, prilagojeno potrebam mladoletnika. Po besedah Koželjeve si želijo, da bi se država hitro odzvala na storjeno kaznivo dejanje mladoletnikov, zato zakonski predlog med drugim prinaša prednostno obravnavo postopkov v zvezi z mladoletniki. Analiza, ki jo je opravil Inštitut za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti, je pokazala, da več kot 70 odstotkov zadev traja več kot eno leto in pol, kar je po oceni strokovnjakov odločno preveč. "Postopke proti mladoletnikom moramo pohitriti. Ključnega pomena je, da mladoletnik dobi hiter odziv države, da njegovo dejanje ni bilo vredu," pravi. Cilj je omenjeno obdobje tako skrajšati vsaj za enkrat, je pojasnila.

K skrajšanju postopkov bo po besedah Plevnikove pripomoglo tudi to, da bodo sodniki na sodiščih, kjer je to mogoče, obravnavali samo mladoletniške zadeve. Na vseh sodiščih sicer to ni mogoče, ker povsod ni dovolj zadev. Zakon predvideva tudi usposabljanje vseh strokovnjakov, ki sodelujejo v postopku obravnave mladoletnikov. Plevnikova je izpostavila pomen medsebojnega sodelovanja in pretoka informacij vseh sodelujočih. Če bo mladoletnik storil več kaznivih dejanj in ga obravnavajo v več postopkih, se bodo po novem postopki lahko združili in se bo izrekla ena sankcija, je še pojasnila. Po novem zakonu se podaljšuje obdobje pred izbrisom iz evidence vzgojnih ukrepov, vzgojni ukrepi pa bodo v primeru ponavljanja kaznivih dejanj lahko trajali dlje. "Ko sodišče ugotovi, da je bil na primer mladoletniku izrečen vzgojni ukrep, in je med izvrševanjem tega storil novo kaznivo dejanje, potem lahko v določenih primerih namesto tri leta, vzgoji ukrep po novem traja do štiri, ali celo do pet let," je pojasnila Plevnikova.

