Slovenija

Evropski milijoni za nov center za mladoletnike, cilj je hitrejša obravnava

Ljubljana, 03. 02. 2026 17.27 pred 52 minutami 3 min branja 3

Avtor:
STA Ti.Š. Danica Jovanović
Aretacija mladoletnika

Poseben sodnik za mladoletne, polovico krajši sodni postopki – to med drugim predvideva nov zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov. Mladoletniška kriminaliteta sicer narašča: iz dobrih 1230 obravnavanih kaznivih dejanj mladolentikov v letu 2020 na skoraj 1750 primerov, kažejo podatki Policije. Obravnave pa v povprečju trajajo skoraj leto in pol, kar želijo na pravosodnem ministrstvu z novim zakonom razpoloviti. Pri tem računajo na pomoč novega centra za mladoletnike, za kar so pridobili tudi 1,8 milijona evrov evropskih sredstev.

Mladoletniška kriminaliteta narašča: pretepi, spletno nasilje, vandalizem ... (Slika je simbolična)
Mladoletniška kriminaliteta narašča: pretepi, spletno nasilje, vandalizem ... (Slika je simbolična)
FOTO: Thinkstock

DZ je zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov sprejel prejšnji teden. "Gre za popolnoma nov sistemski zakon obravnave mladoletnikov, ki smo ga v naši državi čakali skoraj 15 let," je po današnjem neformalnem brifingu za novinarje dejala direktorica direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice na ministrstvu za pravosodje Nina Koželj. Zakon po njenih navedbah prinaša hitrejšo obravnavo mladoletnikov in bolj individualiziran pristop pri njihovi obravnavi.

Za center za mladoletnike predvidoma 1,8 milijona evrov evropskih sredstev

Med drugim se po zakonskih določbah ustanavlja center za mladoletnike. "Njegova vloga bo predvsem v pripravi individualne ocene mladoletnika z interdisciplinarno metodo dela," pojasnjuje Koželjeva. Oceno bodo namreč skupaj pripravili strokovnjaki z različnih področij.

Za ustanovitev centra in njegovo dvoletno pilotno delovanje so po besedah Koželjeve pridobili evropska sredstva, in sicer, kot kaže zaenkrat, v višini 1,8 milijona evrov. Center bo deloval kot notranja organizacijska enota že delujočega javnega zavoda Hiša za otroke, načrtujejo pa, da bo pripravil med 60 in 80 individualnih ocen letno, je navedla.

Na pravosodnem ministrstvu po sprejetju zakona pripravljajo implementacijo ukrepov. Za ustanovitev in pilotno delovanje centra za mladoletnike so pridobili evropska sredstva, za zdaj kaže na 1,8 milijona evrov. Cilj je trenutno povprečno dolžino obravnave postopkov razpoloviti.

Kot je pojasnila Janja Plevnik iz sektorja za kaznovalno pravo in človekove pravice v omenjenem direktoratu, bosta lahko to individualno oceno dela mladoletnika uporabila tožilstvo in sodišče, ki bo lahko tako sprejelo najbolj ustrezno odločitev, prilagojeno potrebam mladoletnika.

Po besedah Koželjeve si želijo, da bi se država hitro odzvala na storjeno kaznivo dejanje mladoletnikov, zato zakonski predlog med drugim prinaša prednostno obravnavo postopkov v zvezi z mladoletniki. Analiza, ki jo je opravil Inštitut za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti, je pokazala, da več kot 70 odstotkov zadev traja več kot eno leto in pol, kar je po oceni strokovnjakov odločno preveč. "Postopke proti mladoletnikom moramo pohitriti. Ključnega pomena je, da mladoletnik dobi hiter odziv države, da njegovo dejanje ni bilo vredu," pravi. Cilj je omenjeno obdobje tako skrajšati vsaj za enkrat, je pojasnila.

Aretacija mladoletnika
Aretacija mladoletnika
FOTO: Shutterstock

K skrajšanju postopkov bo po besedah Plevnikove pripomoglo tudi to, da bodo sodniki na sodiščih, kjer je to mogoče, obravnavali samo mladoletniške zadeve. Na vseh sodiščih sicer to ni mogoče, ker povsod ni dovolj zadev.

Zakon predvideva tudi usposabljanje vseh strokovnjakov, ki sodelujejo v postopku obravnave mladoletnikov. Plevnikova je izpostavila pomen medsebojnega sodelovanja in pretoka informacij vseh sodelujočih. Če bo mladoletnik storil več kaznivih dejanj in ga obravnavajo v več postopkih, se bodo po novem postopki lahko združili in se bo izrekla ena sankcija, je še pojasnila.

Po novem zakonu se podaljšuje obdobje pred izbrisom iz evidence vzgojnih ukrepov, vzgojni ukrepi pa bodo v primeru ponavljanja kaznivih dejanj lahko trajali dlje. "Ko sodišče ugotovi, da je bil na primer mladoletniku izrečen vzgojni ukrep, in je med izvrševanjem tega storil novo kaznivo dejanje, potem lahko v določenih primerih namesto tri leta, vzgoji ukrep po novem traja do štiri, ali celo do pet let," je pojasnila Plevnikova.

Namesto treh let, kolikor je zdaj najdaljše dopustno trajanje zavodskih vzgojnih ukrepov, bodo lahko po novem v nekaterih primerih trajali do štirih ali celo petih let.

Novi zakona določa tudi nova navodila in prepovedi pa tudi nove možnosti pri izbiri, saj so se lahko doslej navodila in prepovedi kombinirali samo z vzgojnim ukrepom nadzorstva centra za socialno delo, po novem pa se bodo lahko tudi z zavodskimi ukrepi. Tako bo po besedah Plevnikove zdaj večja možnost individualizacije sankcij.

Kot je poudarila Koželjeva, zakon ohranja zaščitniški model, ki ga pri nas že poznamo. "Njegov cilj je čim prej v postopku odkriti, kje so težave, kaj mladoletnik potrebuje, in mu pomagati," je dejala. Pojasnila pa je še, da novi zakon ohranja starost 14 let za kazensko odgovornost, kot jo določa kazenski zakonik.

Zakon se bo po njenih besedah začel uporabljati leta 2027, zanj so pripravili načrt implementacije, med drugim morajo sprejeti tudi okoli 15 podzakonskih aktov.

center za mladoletnike kazenska obravnava zakon postopki mladoletni

