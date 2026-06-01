Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Mladost brez telefonov in z navezo dedek-vnuk

Ljubljana, 01. 06. 2026 08.00 pred 14 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Tina Hacler
Otroška razposajenost

"Telefonov na treningu ni," njen ton takoj postane oster. "Poberemo jih in jih damo v košarice, nazaj jih dobijo po treningu," Maja Antonić iz Kulturno-umetniškega društva (KUD) Mladost nadaljuje z glasom, ki ne dopušča ugovorov. Kot pravi, starši nimajo nič proti, želeli bi si, da je to še pogosteje. Tudi na zabavah, kakršno so v Festivalni dvorani priredili po nastopu v Cankarjevem domu, kjer so z več kot dvournim nastopom praznovali 25-letnico folklornega društva, na odru pa se je predstavilo tudi več generacij istih družin.

"Greva v to?" jo je leta 2023 vprašal soprog Bojan Antonić. Med pandemijo covida-19 so aktivnosti društva zaradi ukrepov zamrle, dotedanji predsednik društva pa mu je nato ponudil prevzem funkcije. "Greva, če gremo vsi," mu je odgovorila. Del društva je danes tako vsa družina, plešeta tudi obe hčerki, 11-letna Maša in 13-letna Ana. Tudi Bojan in Maja sta se spoznala prav prek folklore, on je v Mladosti plesal že od leta 2001, ona pa je nastopala za kranjsko društvo Sveti Sava.

Začela sta s 150 člani, danes jih je okoli 280. Maja Antonić je uradno blagajničarka in skrbi za organizacijo gostovanj društva, hkrati pa tudi sama pleše v veteranski sekciji in je prisotna tudi na vseh vajah vseh ostalih skupin. Ob nedeljah tako tam ostaja od enajstih dopoldne do petih popoldne, ob torkih in petkih pa od petih popoldne do desetih zvečer.

Maja Antonić pred nastopom (desno)
Maja Antonić pred nastopom (desno)
FOTO: 24ur.com

"Opazujem, kako otroci napredujejo, tam sem kot mama, prijateljica. Bojan mi velikokrat reče, kako se mi otroci zaupajo. Glede težav v šoli, doma. Rada gledam, kako se povezujejo med sabo, ustvarjajo skupnost. Če damo samo enega otroka stran z ulice, da se raje ukvarja s tem, je veliko," je odločna.

V času, ko sodobne tehnologije zamenjujejo pristne stike, v Mladosti še vedno vztrajajo pri osebnem povezovanju. Telefoni so na treningih prepovedani in če so bili v nekaterih ustanovah prav starši tisti, ki so goreče branili pravico svojih otrok do elektronskih naprav, starši tukaj zakoncema Antonić puščajo proste roke pri redu in disciplini. Telefoni med vajami molčijo v košarah.

Otroška razposajenost
Otroška razposajenost
FOTO: Luka Kotnik

Niso zabeležili niti primerov medvrstniškega nasilja ali nadlegovanja. "Prvič bi opozorila in se pogovorila s starši, če bi se to še enkrat ponovilo, bi takoj sledila izključitev," pravi. "Otroci so različni, kdaj se zgodi, da kdo ne more obleči kakšne noše, še nikoli pa se ni zgodilo, da bi se mu kdo zaradi tega posmehoval. Ali pa zato, ker bi imel očala, zobni aparat," ponazarja.

"Včasih jih poslušam, ko se pogovarjajo med sabo, če jih je treba opomniti, naj pazijo na jezik, priznajo svojo napako. Tudi starši nama dovolijo, da počneva stvari tako, kot misliva, da je prav. Kot je bilo nekoč v šoli. Nihče se ne pride pritoževati, da se njegovemu otroku pa že ne bo nič govorilo. Ali pa, da bi hoteli kakšne posebne privilegije zanje," zatrjuje.

Praznovanje jubileja na znamenitem odru

Kulturno-umetniško društvo (KUD) Mladost je pomemben del kulturne raznolikosti v Sloveniji, ima uradno priznan status društva v javnem interesu na področju kulture, ki jim ga je z odločbo podelilo pristojno ministrstvo. Ustanovljeno je bilo leta 2001 z namenom ohranjanja srbske kulture, tradicije in običajev skozi ples in igro. Osnovna dejavnost društva je folklora – učenje plesov in pesmi.

Ljubezen do folklore v društvu že vrsto let povezuje generacije – in pare – ter prenaša kulturno dediščino na mlajše. 25-letnico so v soboto zvečer z velikim koncertom, odprtim za javnost, proslavili v Linhartovi dvorani.

"Menili smo, da tak jubilej moramo praznovati v taki ustanovi, kot je Cankarjev dom. Konec koncev naše društvo šteje 280 aktivnih članov in še dvakrat ali trikrat toliko staršev ter ostalih," predsednik društva Antonić sešteva število sedežev. Na koncert pod sloganom KUD Mladost: Mladost, ki traja, so bili vabljeni tudi predstavniki ljubljanske občine, javnega stanovanjskega sklada, srbskega veleposlaništva.

Predsednik društva KUD Mladost Bojan Antonić
Predsednik društva KUD Mladost Bojan Antonić
FOTO: Luka Kotnik

Pripravili so 19 točk ter dve uri in pol programa, spremljal jih je tudi ansambel pod vodstvom Vida Banjaca. Tudi sicer pripravljajo koreografije s celotnega Balkana, iz Slovenije imajo belokranjsko točko, ki je nastala v sodelovanju s priznanim koreografom Brunom Ravnikarjem.

Naveza dedek-vnuk

Danes društvo torej šteje okoli 280 aktivnih plesalcev, razporejenih v 10 sekcij različnih starostnih skupin. Od cicibanov, ki se začnejo pri štirih letih, do veteranov, starih med 40 in 65 let. En član pa je star celo 94 let.

Vsi skupaj na odru
Vsi skupaj na odru
FOTO: 24ur.com

"Na odru Cankarjevega doma ste lahko videli, kako najprej pleše otrok, potem zaplešeta mama in oče, nazadnje pa še dedek. Naši mentorji so doživeli, da so njihovi cicibani vmes že odrasli in so danes skupaj z njimi zaplesali v isti koreografiji. Niso mogli verjeti, da so to dočakali," je bil ponosen Antonić.

folklora kud mladost 25 let cankarjev dom linhartova dvorana

Nekaterim družinam skoraj za tretjino višji otroški dodatek

Prihajajo novi potni listi, vsebujejo več kot 100 zaščitnih elementov

Bibaleze.si Kaj imajo "leni starši" skupnega z lenobo? "Nič," odgovarja Marko Juhant
Bibaleze.si 'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
24ur.com Hrvaški fakulteti starše študentov pozvali: Ne vmešavajte se v šolanje svojih otrok
Bibaleze.si Zakaj otroci potrebujejo slišati besedo 'ne'?
Bibaleze.si "Vem, da imata starša raje sestrico kot mene!"
Cekin.si Se izogibate roditeljskim sestankom? V tej državi bi za to dobil drakonsko kazen
Bibaleze.si Zakaj imajo otroci ''raje'' babice kot mame?
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hudi časi
01. 06. 2026 08.08
Lepo, da se še kdo ukvarja s folkloro. Verjetno je iz leta v leto zanimanja manj, vsaj kar tiče publike. Upam, da nadaljujete še naprej.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Majhne navade, ki otroke učijo odgovornosti do planeta
Majhne navade, ki otroke učijo odgovornosti do planeta
Vnuki od starih staršev dobijo brezčasno modrost in neprecenljive izkušnje
Vnuki od starih staršev dobijo brezčasno modrost in neprecenljive izkušnje
Sandra Suša: "Otroci na kmetiji odrastejo drugače"
Sandra Suša: "Otroci na kmetiji odrastejo drugače"
zadovoljna
Portal
To je hit frizura za letošnje poletje
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, device morajo biti potrpežljive
Joga obraza: Naravna metoda za učvrstitev mišic in hormonsko ravnovesje
Joga obraza: Naravna metoda za učvrstitev mišic in hormonsko ravnovesje
Tom Hardy na robu prepada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu prepada zaradi neprimernega obnašanja
vizita
Portal
Vsakodnevne napake, ki tiho uničujejo vaše žile, opozarjajo žilni kirurgi
Anksiozna navezanost: zakaj se v odnosih bojimo zapuščenosti
Anksiozna navezanost: zakaj se v odnosih bojimo zapuščenosti
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
Ali lahko prehranska dopolnila res ščitijo pred soncem?
Ali lahko prehranska dopolnila res ščitijo pred soncem?
cekin
Portal
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
moskisvet
Portal
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725