Mladostnik mesečno popije 2,5 litra energijskih pijač oz. 55 vrečk sladkorja

Energijske pijače pije več kot tretjina mladostnikov, od tega vsak šesti 11-letnik in vsak drugi 15-letnik, je pokazala raziskava na NIJZ. Vsak slovenski mladostnik naj bi mesečno v povprečju popil 2,5 litra energijskih pijač. Vendar stroka opozarja, da energijske pijače, ki vsebujejo kofein in druge snovi za poživitev, večji delež sladkorja ali sladila ter barvila in arome, niso primerne za otroke in mladostnike.

Z eno popito pločevinko energijske pijače (500 ml) v telo vnesemo tudi do 55 gramov sladkorja oz. 11 vrečk sladkorja.

Inštitut za nutricionistiko skupaj z Ministrstvom za zdravje, zdravstveno, prehransko in športno stroko v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z zdravjem mladih, opozarjajo, da energijske pijače niso primerne za otroke in mladostnike. A prav mladi jih popijejo največ. Vsak slovenski mladostnik naj bi mesečno v povprečju popil 2,5 litra energijskih pijač, kar Slovenijo uvršča v evropsko povprečje, vendar se starostna meja uživanja energijskih pijač znižuje, opozarjajo na Inštitutu za nutricionistiko. V nekaterih primerih se je celo izkazalo, da energijske pijače starši otrokom ponudijo kar sami, misleč, da gre le za eno izmed brezalkoholnih pijač. Vendar na NIJZ opozarjajo, da te pijače vsebujejo kofein, sladila, sladkorje, barvila, arome in ostale snovi za poživitev. "Zaradi nižje telesne mase se pri otrocih in mladostnikih neželeni učinki pojavijo hitreje in bolj intenzivno kot pri odraslih. Za določitev varnega vnosa kofeina pri otrocih in mladostnikih ni na voljo dovolj podatkov, zato se pri njih uporaba energijskih pijač popolnoma odsvetuje." Ena pločevinka – 11 vrečk sladkorja Energijske pijače pogosto vsebujejo kofein, zato bi bile te pijače brez velike količine dodanega sladkorja precej grenke. "Z eno popito pločevinko energijske pijače (500 ml) v telo vnesemo tudi do 55 gramov sladkorja oz. 11 vrečk sladkorja," opozarjajo na Inštitutu za nutricionistiko.

"Za ustrezno preskrbo s tekočino otroci in mladostniki dnevno potrebujejo približno 1,5 litra tekočine. Najboljša je pitna voda, pa tudi nesladkani čaji, v primeru povečanih potreb pa z vodo razredčeni 100-% sadni ter zelenjavni sokovi. Otroci za dobro počutje in zdrav razvoj potrebujejo počitek in dovolj spanca. Energijske pijače tega ne morejo nadomestiti."

Stroka zato starše in mladostnike opozarja, da ima kofein, ki je prisoten v teh pijačah, kratkoročne in dolgoročne negativne vplive, saj je v energijskih pijačah prisoten v višjih koncentracijah. "Vnos čezmernih količin kofeina, povezan s pitjem energijskih pijač, kratkoročno vodi v spremenjen ritem bitja srca, višji krvni tlak, razburjenost, nervozo, tesnobo, glavobole, dehidracijo, bolečine v trebuhu, dolgoročno pa v povečano izločanje stresnih hormonov in težave s spancem," opozarjajo pediatri. Dodan sladkor v pijačah poveča tudi tveganje za prekomerno telesno maso, nastanek sladkorne bolezni tipa 2 in propadanje zob. Energijskih pijač ne smemo mešati z alkoholom, saj kofein delno zabriše delovanje alkohola, vendar ne zmanjša njegovega škodljivega delovanja. Alkohol in kofein dehidrirata organizem, kar lahko vodi v zastrupitev, še opozarja stroka.

"Energijskih pijač ni priporočljivo piti ob večjih telesnih naporih."