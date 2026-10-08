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Slovenija

Mladostniki na skuterjih proti policistom izpraznili gasilni aparat

Koper, 08. 10. 2026 20.16 pred 1 uro 2 min branja 96

Avtor:
Jaka Vran
Z gasilnim aparatom škropili policiste

Ne samo iz Kranja, tudi z Obale poročajo o objestnem ravnanju mladostnikov. V Kopru se je tokrat zbrala večja skupina mladostnikov, razgrajala in se s skuterji podila po mestu. Divjali so tudi mimo policistov, eden pa je med vožnjo proti njim izpraznil še gasilni aparat.

Policijsko vozilo, ki je peljalo od tržnice proti Semedeli, so prehiteli mladostniki na mopedih, eden od njih pa je vanj usmeril gasilni aparat, iz katerega se je več kot 100 metrov vil gost bel dim.

Gre za predrzno in zelo nevarno početje, o katerem so prvi poročali na RegionalObali.

Občani so komentirali, da so to že večkrat videli, tudi po kolesarskih progah, in da bi si želeli več nadzora Policije ali strožje kazni. "Jaz sem bil tudi mlad, jaz sem tudi to delal, tako da mi prav paše, da tako delajo," pa je dejal eden izmed njih.

Šlo je za spontan zbor mladih motoristov, večina je upoštevala cestnoprometne predpise, pravijo na policiji. Storilce, ki so sprožili gasilni aparat, pa še iščejo. Poškodovan ni bil nihče, prav tako ni bilo materialne škode.

To je bil le zadnji v vrsti ekscesov. Samo v zadnjem letu smo bili v Kopru priča metanju jabolk v policijsko postajo, izzivanju policistov s hupanjem, vožnji po zadnjem kolesu v nasprotno smer, okoli novega leta pa vožnji s spuščanjem pirotehnike.

"Govorimo o enem zelo majhnem odstotku teh voznikov, za katere bi morali očitno starši odigrati svojo vlogo, jih prijeti v roke in ozavestiti, kaj to pomeni, kaj pomeni vsaka poškodba z motorjem," meni Dario Benčič iz Motokluba Kondor.

V motoklubu Kondor že leta delajo z mladimi in jih poskušajo odvračati od tovrstnih izgredov, a to ni vedno enostavno. "Imeli smo približno 300 obiskovalcev v vsaki skupini, polovica med njimi je motoristov, ampak na poligon sta z motorjem prišla dva," je še komentiral Benčič.

Tako na policiji kot tudi v motoklubu rešitev bolj kot v kaznovanju vidijo v vzgoji in preventivi.

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KOMENTARJI96

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Pinokio
08. 10. 2026 21.36
Imajo pa še eno željo, ki se jim v celoti izpolnjuje. Biti videni v medijih in na TV zaslonih. Če tega ne bi bilo, ne bi bili pol toliko vredni njihovi izgredi. Policisti naj naredijo pošteno akcijo, nekaj jih polovijo, potem pa kazni staršem, da jih bo bolela glava. Drugače se to ne bo prenehalo. Možakar, ki to obravnava pa upam, da nima sina. Ker prej ali slej se bo nekdo od teh izgrednikov prevrnil, umrl potem bodo pa spet padale težke besede da policisti ne naredijo nič za varnost otrok.
Odgovori
0 0
Definbahija
08. 10. 2026 21.34
Ooo kako se pogreša Milico. Ne bi jim bilo žal ko bi jih obiskali
Odgovori
+1
1 0
sseebbaa
08. 10. 2026 21.33
policist bi moral zaviti desno v mopedista in ga zbiti po tleh...potem bi se z lahkoto zagovarjal, da ni videl vozišča...
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+1
1 0
Gregc11
08. 10. 2026 21.30
ha ha ha kera banana država smo mi...mulci razturajo Kranj, na obali jih špricajo z gasilnim aparatom in se vozijo okoli njih na mopedih, v DZ imamo obsojene kriminalce in dokazano nekaj pravih prevarantov, premije je bivši obsojenec....ha ha ha res noro in potem nam pamet solijo, nas omejujejo z banalnimi zadevami...nam prodajajo buče??? to ste volili in to levi in desni in naj bodo na oblasti in levi in desni... da ne govorim, vsi težki in odmevni kriminalni postopki pred sodišči so bili prava farsa in blamaža zaradi pomankljivih ali nedopustnih in nezakonitih dokazov....pa ne me j..at več da smo urejena in pravna država!
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+3
3 0
Pamir
08. 10. 2026 21.30
Kriminalec na oblasti, kriminal na ulicah.Kje so mirni časi Slovenca Goloba.
Odgovori
+0
2 2
kinimod
08. 10. 2026 21.26
4 x ZA
Odgovori
+0
3 3
Pamir
08. 10. 2026 21.29
4XZA kriminal, ne hvala.
Odgovori
+1
3 2
Roko66
08. 10. 2026 21.29
8x PROTI
Odgovori
+1
3 2
jugatneme
08. 10. 2026 21.25
Nevzgojeni starši imajo nevzgojene otroke. Jabolko ne pade daleč od jablane.
Odgovori
+3
3 0
kinimod
08. 10. 2026 21.25
Albanci !
Odgovori
+1
2 1
kokicas
08. 10. 2026 21.23
Tudi v Mengšu ista zgodba. Slej ko prej bo enemu občanu preseglo čakat polcijo in ostale organe da stvar uredijo in bo stvar vzel v svoje roke, saj možnosti je dovolj, nebom sedsj pisal o načinih ampak zlepa in z prošnjami žal negre meja je že zdavnaj prekoračena
Odgovori
+9
9 0
Daoist
08. 10. 2026 21.28
Kaj pa točno počno v Mengšu? 🤔
Odgovori
0 0
Roko66
08. 10. 2026 21.30
Bo Matoz vse rešu,nč bat!
Odgovori
-1
0 1
fer23
08. 10. 2026 21.22
Otroci so danes za današnje starše dodaten zaslužek izkoriščanja državne blagajne čim več čim več otroških dokladov
Odgovori
+7
7 0
fer23
08. 10. 2026 21.23
Pri 10 spokaj ven briga me kaj počneš starša pa selfije na vsemogočnih hribih če je možno ločeno
Odgovori
+1
1 0
Betuul
08. 10. 2026 21.24
Ja ampak otroci in starši prejemajo državno socialno pomoč! Zato je potreben vplet države za rešitev teh škodoželjnih verbalizacij
Odgovori
+1
2 1
fer23
08. 10. 2026 21.29
ja prejemajo jo verjetno iz določenega razloga in kaj je zdaj to prednost da delaš kar želiš ? odvzem takoj in če si prišlek karta nasvidenje
Odgovori
0 0
srecnii
08. 10. 2026 21.21
30 let+ nazaj če bi kaj takega počel bi te najbližje ustavil in bi jih fino slišal pa tud za učesa, lase bi te potegnil.....starši niso nasprotoval takemo početju druge odrasle osebe, ker bi jih tak dobil od staršev, tak da je pol druga oseba naredila namesto staršev, JA MLADI TO SI ZAPOMNITE KAKO Je BILO TAKRAT
Odgovori
+7
7 0
MatPaat
08. 10. 2026 21.20
30 let nazaj bi te stari doma namlatil za kaj takega, danes te niti policaj ne upa.
Odgovori
+9
9 0
Ponent
08. 10. 2026 21.20
Nobenih levih in desnih ni, delo policije je še samo, da ščiti elite in nagrabi čimveč denarja v državni fond, otroci pa jih šolajo po ulicah. Vse gre v maloro..
Odgovori
+5
6 1
Kameleon Kiddo
08. 10. 2026 21.19
Tak bom reko. Kaj mislite da so mladi res tak neumni in slepi da ne vidijo da nekateri v svetu in doma lahko pocnejo vse brez posledic.... gre se za meje in prestopanje le teh.
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+5
5 0
Ricola Swiss
08. 10. 2026 21.15
Sončki levosučnih volilcev, zato 4 x ZA na referendumu.
Odgovori
+8
11 3
Roko66
08. 10. 2026 21.33
8x Proti!
Odgovori
-1
0 1
MatPaat
08. 10. 2026 21.14
Prvo bi namlatil njega potem pa še starše.
Odgovori
+13
13 0
toncek baloncek
08. 10. 2026 21.13
Nazalost ni kazni ter policisti raje vstran gledajo kot pa da ka naredijo, itak pa smo banana republika, kjer se ze od malih nog vzgaja da se kriminalec splaca bit v sloveniji
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+6
6 0
Nikoliveclevo
08. 10. 2026 21.11
To je tezultat, levicarske vzgoje in levicarskega pogleda na policijo, mladostniku niti krivga prsta pokazat, policaj pa, da slucajno ne bi bil pregrob. Na kup z razgrajaci in pendreke v roke.
Odgovori
+4
8 4
Kameleon Kiddo
08. 10. 2026 21.16
Samo ce bi sel gledat statistiko bi videl da je vecina teh pacientov IZ DESNE druzine in vzgoje. Kaj pa zdaj? Jaz se seveda zavedam vzroka tega pocetja in ni leva vzgoja. Ampak iskanje pozornosti kazere doma ne dobijo.
Odgovori
-3
2 5
dule71769904
08. 10. 2026 21.10
a policija nima več pendrekov
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+9
9 0
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