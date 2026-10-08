Mladostniki na skuterjih proti policistom izpraznili gasilni aparat

Policijsko vozilo, ki je peljalo od tržnice proti Semedeli, so prehiteli mladostniki na mopedih, eden od njih pa je vanj usmeril gasilni aparat, iz katerega se je več kot 100 metrov vil gost bel dim.

Gre za predrzno in zelo nevarno početje, o katerem so prvi poročali na RegionalObali.

Občani so komentirali, da so to že večkrat videli, tudi po kolesarskih progah, in da bi si želeli več nadzora Policije ali strožje kazni. "Jaz sem bil tudi mlad, jaz sem tudi to delal, tako da mi prav paše, da tako delajo," pa je dejal eden izmed njih.

Šlo je za spontan zbor mladih motoristov, večina je upoštevala cestnoprometne predpise, pravijo na policiji. Storilce, ki so sprožili gasilni aparat, pa še iščejo. Poškodovan ni bil nihče, prav tako ni bilo materialne škode.

To je bil le zadnji v vrsti ekscesov. Samo v zadnjem letu smo bili v Kopru priča metanju jabolk v policijsko postajo, izzivanju policistov s hupanjem, vožnji po zadnjem kolesu v nasprotno smer, okoli novega leta pa vožnji s spuščanjem pirotehnike.

"Govorimo o enem zelo majhnem odstotku teh voznikov, za katere bi morali očitno starši odigrati svojo vlogo, jih prijeti v roke in ozavestiti, kaj to pomeni, kaj pomeni vsaka poškodba z motorjem," meni Dario Benčič iz Motokluba Kondor.

V motoklubu Kondor že leta delajo z mladimi in jih poskušajo odvračati od tovrstnih izgredov, a to ni vedno enostavno. "Imeli smo približno 300 obiskovalcev v vsaki skupini, polovica med njimi je motoristov, ampak na poligon sta z motorjem prišla dva," je še komentiral Benčič.

Tako na policiji kot tudi v motoklubu rešitev bolj kot v kaznovanju vidijo v vzgoji in preventivi.