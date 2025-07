Videti so nedolžne, a niti ena od sestavin ni primerna za mlade

Mladostniki so največji porabniki energijskih pijač, uživajo pa jih vse mlajši. Za njihovo zdravje uživanje teh pijač predstavlja tveganje, a se tudi starši pogosto ne zavedajo, da za otroke in mladostnike niso primerne, opozarjajo v okviru kampanje NIJZ in ministrstva za zdravje. Pri tem mladim svetujejo bolj zdrave izbire.

Po energijskih pijačah posegajo čedalje mlajši. FOTO: iStock icon-expand

Med mladimi, ki po energijskih pijačah posegajo tudi zaradi vrstniškega pritiska, so te pijače pogosto videti kot nekaj nedolžnega, kar jim pomaga preživeti dan, poveča koncentracijo, je na današnji novinarski konferenci dejala Vesna Marinko z Ministrstva za zdravje. A kot je dodala, se "za bleščečo kampanjo skrivajo tveganja". "Niti ena od sestavin energijskih pijač ni primerna za otroke in mladostnike," je medtem poudarila Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po njenih besedah so najbolj pogoste sestavine "premišljena kombinacija, ki vpliva na razpoloženje, delovanje mišic, kognitivne funkcije, skratka se igra z našimi možgani". Posebej je Blaznikova izpostavila kofein, ki ima v prekomernih odmerkih takojšnje in dolgoročne škodljive učinke na zdravje otrok in mladostnikov, kot so spremenjen ritem srca, višji krvni tlak, razburjenost, nervoza, tesnoba, glavobol, dehidracija, bolečine v trebuhu. Dolgoročno se poveča izločanje stresnih hormonov, pojavijo se težave s spanjem, večja je verjetnost za motnje v duševnem zdravju. Škodljiva je tudi velika vsebnost sladkorja v teh pijačah, zaradi sladkorja se lahko pojavijo bolezni, povezane z metabolnim sindromom, propadanjem zob.

"V naših ambulantah, službah nujne medicinske pomoči smo se vsi že srečali z najstniki, večinoma zaradi hitrega bitja srca, bolečin v prsnem košu, zaradi hude tesnobe in se je po skrbni anamnezi izkazalo, da so zaužili preparate, ki vsebujejo veliko kofeina," je dejal pediater Denis Baš. Opozoril je, da ima na primer ena skodelica kave 50 do 70 miligramov kofeina, medtem ko ga je v dveh decilitrih in pol energijske pijače 80 ali celo več miligramov. Pri tem pa so bile varne meje glede uživanja kofeina doslej postavljene le za odrasle.

Po energijskih pijačah posegajo že učenci prve triade

Po nacionalni raziskavi iz leta 2022 je v Sloveniji energijske pijače pilo približno 40 odstotkov mladostnikov, nekatere manjše raziskave pa po navedbah Blaznikove kažejo še bistveno višji odstotek, kot na primer več kot 60 odstotkov osnovnošolcev v eni od ljubljanskih osnovnih šol. Kot je dodala, pa v šolah povedo, da se z energijskimi pijačami srečajo že učenci prve triade in to z vednostjo staršev. Kot dodaja, se je trend pitja energijskih pijač povišal pri dekletih, kar po njenih besedah "ni presenetljivo, saj je industrija energijskih pijač v zadnjih letih zelo tarčno nagovarjala mlada drzna dekleta". Pokazalo se je, da so tista dekleta, ki pijejo energijske pijače, največkrat tudi tiste, ki pogosto opuščajo zajtrk in tudi same navajajo, da jih uživajo največkrat z razlogom zaviranja apetita.

Glede na študije, ki jih imajo, energijske pijače pogosteje uživajo tisti s podnormalno telesno težo in tisti, ki krepko presegajo normalno težo, tisti, ki se malo ali skoraj nič ne gibajo, po drugi strani pa tudi tisti, ki se zelo intenzivno ukvarjajo s telesno dejavnostjo. Če otroci, mladostniki in starši ne razumejo, zakaj energijske pijače škodujejo, noben ukrep ne bo učinkovit, je medtem poudarila Marinkova. Pomembno je tudi, da se jim predstavi zdrave alternative, da pravo energijo prinašajo kakovosten spanec, gibanje, zdrava prehrana. Kot družba pa moramo prepoznati tudi škodljive učinke oglaševanja nezdrave industrije in se skupaj zavzeti za spremembe, je dejala. Blaznikova pa je dodala, da največjo zaščito otrok in mladostnikov nudi odgovorno ravnanje vseh v družbi, vključno s šolskim prostorom, starši, trgovci, pa tudi organizatorji dogodkov, med katerimi so tudi maturantskih plesi in športne prireditve.

Trend pitja energijskih pijač se je najbolj povišal pri dekletih. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand