‘Mlajših od 35 let polpretekla zgodovina ne obremenjuje več’

Študentka obramboslovja na ljubljanski Fakulteti za družbene vede Petra Gregorc je želela iz prve roke izvedeti, kako je videti delovni dan župana njene občine. Vendar ni ostalo samo pri obisku. Ko jo je bolje spoznal, jo je župan povezal še z dvema osebama, ki delata na področju, ki Petro zanima. Eden od njiju je županov protikandidat z zadnjih lokalnih volitev.

"Delo župana se mi zdi pomembno, politika se mi zdi zelo zanimivo področje, zato bi rada spoznala, kako je videti njegov delovni dan,"nam pove mlada Gorenjka. Petra Gregorc končuje študij in bi rada našla tako prvo zaposlitev, da bi jo delo veselilo in da bi bilo povezano z njenim študijem. Poleti se je srečala z županom Preddvora Rokom Roblekom.

Delo najmlajšega župana "Merkej, ker včasih rad poceja, tako da nasloni gor na šalčko," v gorenjskem narečju župan prijazno opozori svojo današnjo gostjo, ko si po prijaznem sprejemu iz vrčka naliva mleko v kavo, ki jo postreže tajnica. "Mi imamo doma kmetijo, z mlekom imam ogromno opravka. Opozoril pa sem te zato, ker se kdaj zgodi, da je komu zelo nerodno, če se mu mleko polije po celi mizi ... raje opozorim,"razlaga.

icon-expand Župan Preddvora Rok Roblek v svoji pisarni sprejme Petro Gregorc. FOTO: David Florjančič

Najmlajši župan ji še pred začetkom delovnega dne pripoveduje, da za opravljanje svoje funkcije potrebuje ogromno energije. "Pomembno je, da sam sebe polniš z energijo, ko ti dobro uspeva. Sam sebe moraš kdaj potrepljati in si reči: ‘Bravo, dober si bil!’, ko ti nekaj uspe. Drugi te pogosto ne bodo pohvalili,"pove Roblek. Z njegovim delom nikoli niso zadovoljni vsi. "Če bi ustregel vsem, potem nič ne narediš," pove svoji gostji. "Če delam kaj narobe, se bo izkazalo na naslednjih volitvah. Mene občinski svetniki ‘na križ pribijejo’, če naredim kaj res zelo narobe," ji pove.

Pred časom je v pisarni naletel na pet neodgovorjenih klicev. Na drugi strani se je oglasila starejša gospa: "Jaz bom vam vsem vrat zavila!" je bila jezna. Občina je namreč obžagala veje njene slive, ki so visele nad cesto. Župan je gospe obljubil, da se bo oglasil pri njej. "Pustim en teden, da se zadeva malo ohladi. Tista češplja se bo v tem času malo obrasla. Mogoče bo kdaj tudi ona nas potrebovala, zato si zagotovo ne želi imeti slabih odnosov z Občino," razlaga svoj pristop. Roblek se je pri gospe oglasil nenapovedano. Opravičila se mu je za jezo in pripovedovala, da je že pred leti ‘praktično zastonj’ dala občini svoje zemljišče za razširitev ceste, prav tako je dovolila, da lahko da po njeni zemlji skoplje kanalizacijo. A pod pogojem, da ji Občina priskrbi nove sadike za drevesa, če bi se drevesa posušila. Drevesa so se posušila, a na Občini so jo takrat odslovili, češ da je denarja za ta projekt zmanjkalo. "In seveda ji je tak dogodek sedaj ‘dvignil pisker’," razlaga župan in doda, da so tokrat stvar uredili. Sanirali so jaške in priskrbeli nove sadike. "Še dobro, da ima še kdo željo po travniških sadovnjakih! To je naša kulturna krajina. Ko bo turizma v Preddvoru več, bo treba kuhati marmelade in ‘šnops’ - to je v našem interesu. Občina mora spodbujati ljudi, da se s tem ukvarjajo, ne pa, da morajo oni Občino na kolenih prositi, da jim pomaga, ko se le-ta ne drži lastnih obljub,"poudari župan in zaključi, da je zgodba tipičen primer, ki opisuje njegovo župansko delo.

Župan in polpretekla zgodovina S Petro debatirata o tem, katerih proslav v svoji občini se kot župan udeležuje, sploh ko gre za proslave, ki občane zaradi različnih pogledov na polpreteklo zgodovino delijo. Roblek ji razloži, da se udeležuje večine proslav, tako recimo proslav NOB kot raznih cerkvenih prireditev. "A še pred tem moraš kot župan imeti pri sebi razčiščeno pomembno stvar. Pogledati moraš lastno prehojeno pot zadnjih nekaj let. Srečal si super ljudi in ti ljudje so te naredili takega, kot si danes," pove. Pravi, da če si zadovoljen s tem, kakršen si danes, potem si lahko rečeš, da je v tvoji osebni zgodovini vse super in da ničesar ne bi spremenil. "Če ne bi naredil napak, se tudi iz njih ne bi ničesar naučil. Podobno velja za državo. Čisto vsak trenutek v zgodovini je ključen, da imamo tako situacijo in spoznanje, kot ga imamo danes," pove. "Ali smo zadovoljni s trenutno situacijo v Sloveniji? Nam gre v gospodarstvu, v družbi dobro?" se sprašuje. Po njegovem bi nam lahko šlo bolje in prav s tem je povezana motivacija za njegovo župansko delo.

Plan skupnega delovnega dne "Petra, kako si ti predstavljaš današnji dan?" jo vpraša župan. "Razen nekaj obveznosti si dneva nisem posebej planiral, zdaj bi te pa vprašal, kakšen spoznavni dan si ti želiš?" Spodbudi jo, da tudi sama pove, kateri del županskega dela jo najbolj zanima, da bi v današnji urnik poskusila vključiti tudi kakšno tako dejavnost, če bo to mogoče. "Neumnih vprašanj ni," ji vnaprej pove župan. "Včasih so ljudje stigmatizirani, ko se pogovarjajo z županom, češ da morajo paziti, kaj smejo vprašati. ‘Butasta’ vprašanja so ponavadi zelo dobra vprašanja!"

Ob 10. uri bo prišla na Občino odvetnica, specialistka za prodajo podjetij, "tam bo kar burna debata, ampak kar vprašaj, če ti kaj ne bo jasno," jo opogumi. Občina prodaja energetsko podjetje, ki ga ima v lasti, a nad podjetjem visijo terjatve in posledično pravni spori, ki ne bodo zaključeni prej kot v nekaj letih. "Mi ne moremo čakati toliko časa," pove. Ena od opcij je prodaja 100-odstotnega deleža podjetja in vstopa v garancijsko shemo za premoženje, nad katerim visi pravni spor. Druga možnost je prodaja premoženja podjetja in prenos koncesije na novo podjetje, bodočega kupca. "Kot župan moram paziti na interes trajnostne in zanesljive oskrbe občanov z energijo iz obnovljivih virov," pojasnjuje. "Tu imam kar nekaj pošte, bova pregledala in predebatirala," nadaljuje. "Ob 11.30 greva na teren, h gospodu in gospe, od katerih želimo pridobiti služnost za kolesarsko stezo na njunem zemljišču," ji pojasni. Pokaže ji načrt nove kolesarske steze, po kateri se bodo kolesarji izognili smrtno nevarnemu ovinku, ki je del sedanje trase. Pogovor prekine klic župana sosednje občine: "Ciril, pozdravljen, a se v kratkem kaj dobiva na kavi?" Šenčurski župan se je pred dnevom vrnil z dopusta in pogovor bo namenjen tudi drugi trasi kolesarske mreže, ki jo gradijo skupaj z okoliškimi občinami, delno tudi v povezavi z bližajočim se predsedovanjem Slovenije EU.

icon-expand Trasa nove kolesarske steze. FOTO: David Florjančič

Na terenu Pri krajši vožnji skozi občino župan in Petra naletita na zapuščeno vozilo brez registrskih tablic, ki je na tem mestu parkirano že dlje časa. Roblek pokliče sodelavko in ji naroči, naj v naslednjem tednu uredi odvoz vozila. Petri pojasni, da v primeru, če je neko vozilo dlje časa parkirano, praviloma ne komplicirajo, razen če na parkirišču že sicer ni dovolj parkirnih mest. Preverita tudi dela na gradbišču novega mostu.

icon-expand Župan sodelavki naroči, naj poskrbi za odvoz neregistriranega vozila, ki jemlje prostor na parkirišču. FOTO: David Florjančič

Ob zaključku delovnega dne z županom nam Petra pripoveduje, da je pred današnjim srečanjem mislila, da župani večino časa preživijo v pisarni, a da je sedaj videla, da ni vedno tako. "Všeč mi je bilo, da mi je Rok razložil, kako se pregledujejo pogodbe. Sestanek na temo energetskega podjetja je bil zelo poučen. Župan me je vnaprej opozoril, da bo morda debata burna, a nisem zasledila česa takega. Sestanek je dobro vodil, kljub temu da je imel nasproti sebe osebo, ki je zadevo strokovno zelo dobro poznala. Hitro so prišli do skupne točke, kako naprej," strne vtise današnjega dne.

icon-expand Župan Rok Roblek Petri razkaže gradbišče, kjer gradijo nov most. FOTO: David Florjančič