Mlakar: Voda iz Ljubljanice ni tako onesnažena in oporečna

Mlakar je zagotovil, da so do vodomera pripeljali neoporečno vodo, ne on ne župan Zoran Janković pa danes nista želela ugibati, kako je lahko prišlo do mešanja pitne vode iz vodovodnega omrežja in te servisne vode. Mlakar je dodal le, da je naloga upravljavca objekta, da vzdržuje objekt.

Mlakar je dejal tudi, da je javno vodovodno omrežje ves čas delovalo brez vsakršnih težav. Ob novici o zastrupitvah z onesnaženo vodo iz Maximarketa so dali vzorčiti vodo iz javnega vodovoda v sosednjih stavbah in niso odkrili nobenih težav. Ves čas tudi nadzirajo omrežje in vedo, kaj se z njim dogaja, je zatrdil.

Župan se je strinjal, da vse skupaj traja predolgo, a da je treba prepustiti pristojnim organom, da opravijo svoje.

Kot je pred časomna načelni ravni pojasnil predsednik matične sekcije strojnih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije Mitja Lenassi, so bazeni požarne vode lahko napajani samo iz raznih virov nepitne vode, kot sta podzemna ali površinska voda (reka, jezero ...). Najpogosteje so večji bazeni betonirani in zaradi teže postavljeni v najnižjih nivojih stavb.

Za vse gasilne sisteme, ki niso grajeni iz materialov za pitno vodo, in/ali zajemajo vodo tudi iz drugih vodnih virov, na primer zbiralnikov deževnice ali rečne vode, je treba poskrbeti za tehnično rešitev zaščite pitne vode skladno s standardom varovanja pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah.

Med drugim dokument, ki vsebuje tudi splošne zahteve za varovala proti onesnaženju zaradi povratnega toka, pojasnjuje, da do povratnega toka v sistem pitne vode lahko pride iz dveh vzrokov. Prvega predstavlja povratna sifonaža (posesanje nepitne vode zaradi nenadnega znižanja tlaka v sistemu pitne vode), drugega pa povratni tok zaradi tlačne razlike (tlak v sistemu nepitne vode višji od tlaka v sistemu pitne vode).

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket so 12. aprila zaznali prebavne težave pri osebju, 15. aprila pa so so med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Takrat so obvestili upravljavca vodovoda Javno podjetje Voka Snaga in prepovedali uporabo vode v prehrambene namene. Na NIJZ so zabeležili 547 primerov obolenj.

V petek so v Mercatorju potrdili, da je do fekalnega onesnaženja vode prišlo ob vzdrževalnih delih, ki niso potekala v poslopju Maximarketa.