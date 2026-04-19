Mlečna banka v Sloveniji rešuje najranljivejše novorojenčke

Na enoti intenzivne terapije v ljubljanski porodnišnici sta tudi mladi očka Luka in njegova prvorojenka, ki se je rodila tri mesece prezgodaj.

"Definitivno ne vem, če kdo pričakuje, da se bo otrok rodil prej, ampak seveda sva bila z ženo zelo vesela," pravi Luka Androjna. "Za mamino mleko sem malo prej vedel, da je precej boljše od same formule. Ampak nisva vedela, da obstaja mlečna banka."

Pred tremi leti je v ljubljanski porodnišnici zaživela prva humana mlečna banka pri nas. Gre za majhen, a samostojen oddelek v porodnišnici, kjer skrbijo, da novorojenčki, ki jih mamice še ne morejo dojiti, prejmejo zdravniško predpisan in varen obrok materinega mleka.

"V skrinji zbiramo darovano mleko, posamezne sarže imamo natančno določene," razloži Marta Borštnar, svetovalka za laktacijo in dojenje z Ginekološke klinike. "Darovalke so lahko torej mamice, ki so še v porodnišnici in višek mleka darujejo."

Darovalke so lahko tudi mame, ki so s svojim dojenčkom že doma in imajo mleka preveč. "Ne sme biti pa njen otrok starejši od šest mesecev in zbranega mleka mora biti nekje tri litre, mleko pa zbira v posebne, prav za to namenjene vrečke," dodaja.