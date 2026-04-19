Mlečna banka v Sloveniji rešuje najranljivejše novorojenčke

Na enoti intenzivne terapije v ljubljanski porodnišnici sta tudi mladi očka Luka in njegova prvorojenka, ki se je rodila tri mesece prezgodaj.
"Definitivno ne vem, če kdo pričakuje, da se bo otrok rodil prej, ampak seveda sva bila z ženo zelo vesela," pravi Luka Androjna. "Za mamino mleko sem malo prej vedel, da je precej boljše od same formule. Ampak nisva vedela, da obstaja mlečna banka."
Pred tremi leti je v ljubljanski porodnišnici zaživela prva humana mlečna banka pri nas. Gre za majhen, a samostojen oddelek v porodnišnici, kjer skrbijo, da novorojenčki, ki jih mamice še ne morejo dojiti, prejmejo zdravniško predpisan in varen obrok materinega mleka.
"V skrinji zbiramo darovano mleko, posamezne sarže imamo natančno določene," razloži Marta Borštnar, svetovalka za laktacijo in dojenje z Ginekološke klinike. "Darovalke so lahko torej mamice, ki so še v porodnišnici in višek mleka darujejo."
Darovalke so lahko tudi mame, ki so s svojim dojenčkom že doma in imajo mleka preveč. "Ne sme biti pa njen otrok starejši od šest mesecev in zbranega mleka mora biti nekje tri litre, mleko pa zbira v posebne, prav za to namenjene vrečke," dodaja.
Mleko v banki najprej analizirajo, nato ga toplotno obdelajo, da odstranijo morebitne mikrobe, in ga še dodatno mikrobiološko preverijo. Tako zagotovijo, da je mleko varno in primerno za najranljivejše novorojenčke.
Kot nam je pokazala Borštnarjeva, je v eni skrinji mleko že namenjeno razdeljevanju, v drugi pa že pasterizirano, za katerega so prišli vsi izvidi, da je varno za uporabo.
V treh letih je 1267 litrov mleka darovalo 142 mamic, ki potrjeno živijo zdravo, darovalke denimo ne smejo biti kadilke, in so skupaj nahranile 342 novorojenčkov.
"Humano mleko je idealna hrana za vsakega novorojenčka, je pa za nekatere skupine, ki so bolj ogrožene za kakšne zaplete, še toliko bolj pomembno. In med temi so predvsem prezgodaj rojeni otroci, ki imajo nezrelo črevo, slabše presnavljajo hranila in so bolj dovzetni za vnetja," pove dr. Lilijana Kornhauser Cerar, vodja Enote za intenzivno terapijo in nego novorojenčkov v ljubljanski porodnišnici.
"Debate ni bilo veliko zato, ker se je odločitev zdela precej očitna, da hočeš najboljše za svojega otroka," razlaga očka Luka. "In to je bilo donirano mleko. Res cenimo, da je to opcija in tudi vse mame, ki se odločijo donirati mleko in s tem dajejo boljšo priložnost v bolj svetlo prihodnost tudi drugim otrokom."
Da je človeško mleko za te otroke zelo pomembno, pravi tudi Kornhauser Cerarjeva. "In dokler mamica nima svojega mleka, smo zelo veseli, da imamo zdaj mlečno banko. To je nekaj, na kar smo zelo dolgo čakali. Zdaj smo se postavili ob bok najbolj razvitim."
Sodelujejo tudi z drugimi, manjšimi porodnišnicami pri nas, večino najtežjih primerov prezgodaj rojenih otrok sicer zdravijo neposredno nad prostori mlečne banke.
