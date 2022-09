Mlečna kraljica ima najraje poletni okus slane karamele

Mlekarna Celeia vsako leto izbira Mlečno kraljico Zelene Doline Slovenije, ki med svojim poslanstvom promocije pomena zdravega načina življenja ob uravnoteženi prehrani, slovenskega porekla izdelkov in mlekarske tradicije vedno poskrbi tudi, da kupci širom Slovenije spoznajo njen okus. Mlečni desert Poredna karamela, kot so ga igrivo poimenovali v Mlekarni Celeia, vas bo s svojim okusom popeljal nazaj v razigrane, morsko obarvane poletne dni.

Novi desert s kraljičinim podpisom navdušuje z okusom slane karamele in slastnimi koščki čokolade: Ob novici, da bom tudi jaz imela svoj desert, sem bila zares navdušena. Z velikim veseljem sem se podpisala na embalažo in še z večjim veseljem bom stala za kraljičinim desertom. Občutek je res neverjeten, hkrati pa bo to zgodba, ki jo bom pripovedovala svojim otrokom in vnukom, je ob predstavitvi novega deserta povedala Mlečna kraljica Zelene Doline Slovenije 2022 Aleksandra Matan.