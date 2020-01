Mlekuš ostro nad ZDA, Slovenijo pozval k izstopu iz 'nacistične' zveze Nato

Predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) Kristjan Mlekušse je na družbenem omrežju Facebook odzval na petkov ameriški napad v Bagdadu, v katerem je bil ubit iranski general Kasem Solejmani.

Odnosi med ZDA in Iranom se zdaj vedno bolj zaostrujejo, Mlekuš pa se je ob tem obregnil ob ameriško posredovanje v Iraku. "ZDA so se v vsej povojni zgodovini vtikale v notranje zadeve držav, ki jim niso bile poslušne. Kamorkoli so se vtaknili, so naredili samo gorje. Povsod, kamor so z vojsko uvažali svojo "demokracijo", so pustili vojne, ruševine, lakoto. Če bi se ZDA brigale kaj zase, ne bi bilo ekstremnega islamizma, terorizma, beguncev ... Hvala lepa za vašo demokracijo, imejte si jo, ostalim pa pustite živeti, kot sami želijo."