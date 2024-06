Mlinar ima v ponudbi najbolj priljubljen kruh na svetu

V zadnjih nekaj letih so kruhi iz kislega testa doživeli pravi mini BOOM. Ljubitelji in navdušenci nad kislim kruhom se zbirajo na forumih in družbenih omrežjih, kjer si delijo recepte in nasvete, pri Mlinarjevih strokovnjakih pa hranijo skrivnost priprave najboljšega kislega testa.

Od popotnikov do sodobnih astronavtov

Zgodba o kislem testu se začne že dolgo nazaj in na nenavaden način – v času zlate mrzlice v San Franciscu. Legenda pravi, da so iskalci zlata okoli pasu nosili vrečke, napolnjene z mešanico moke in vode. Ta mešanica je pod vplivom toplote njihovih teles postala majhen reaktor, v katerem je potekal proces fermentacije in ustvaril kruh z značilno kislo noto. Fascinantno je, kako je kislo testo, znano tudi kot "pekov prijatelj", igralo ključno vlogo v zgodovini trgovine in potovanj. Skozi stoletja so trgovci in popotniki s seboj nosili nekaj kislega testa, da so lahko na svojih dolgih poteh vedno pripravili svež kruh. Še bolj zanimivo pa je, da je ta starodavna praksa priprave kruha preživela preizkus časa in se celo prilagodila sodobnim raziskavam in inovacijam. Na kislo testo se je zanašala tudi znana ameriška vesoljska agencija NASA, ki je razvila inovativen kruh, prilagojen uživanju v vesolju. Astronavti so zagotovo prejeli ne le prehransko podporo, potrebno za svoje vesoljske misije, ampak tudi vonj in občutek oddaljenega doma na Zemlji.

Kruh kot simbol skupnosti in tradicije

Priprava tega kruha je res posebna. Postopek vključuje gojenje divjih kvasovk in bakterij v starterju, kar traja nekaj časa. Skozi stoletja so generacije pekov prenašale skrivnosti njegove izdelave in ustvarjale ne le kruh, ampak tudi skupnosti, ki so ohranjale in prenašale znanje o njegovi pripravi. V zadnjih nekaj letih je priprava tega kruha doma doživela pravi mali razcvet. Ljubitelji in entuziasti kruha s kislim testom se zbirajo na forumih in družbenih omrežjih, da bi izmenjali recepte in nasvete, včasih pa tudi skrivne trike. Organizirane so tudi delavnice peke kruha, kjer se tradicija peke kvašenega testa prenaša na prihodnje generacije, saj je v vsakem grižljaju kanček čarobnosti.

Mlinarjevo prvo kislo testo

V Mlinarjevi proizvodnji se strokovnjaki posvetijo vsakemu koraku procesa, od priprave predjedi do končnega oblikovanja in peke. Postopek hladne fermentacije, ki traja več ur, zagotavlja edinstveno teksturo in okus, ki ju ni mogoče ponoviti z drugimi metodami. Njihov prvi kruh iz kislega testa krasi blaga kislost mlečne note, zares posebnega pa ga naredi dodatek kaljene pšenice in ovsa, ki dajeta kruhu lepo karamelizirano noto, ki se najbolje čuti v hrustljavi skorjici. Zaradi svoje luknjaste strukture kruh ohrani sočnost do enega tedna. Za doseganje takšne kakovosti je potrebna ročna obdelava testa, da testo med obdelavo ne doživlja velikih obremenitev. Kruh zato pregnetemo in pustimo nekaj časa v masi, da začne fermentacija. Nadalje ga ročno oblikujemo, položimo v košare in odpeljemo na hladno fermentacijo, ki v Mlinarjevi različici traja minimalno 12 ur. Nato se kruh vzame iz košaric, okrasi z rezanjem s pekovskim nožem in gre v peko. Ko je pečen, je ta zdrav in okusen kruh pripravljen za prihod na police Mlinarjevih trgovin po vsej državi.