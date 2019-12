Mlinarjeva prevzela posle na SVRK: ožjo ekipo že ima izbrano

Tako Bratuškova kot Mlinarjeva sta poudarili, da razmere na vladni službi za kohezijsko politiko"niso tako slabe", kot je bilo slišati v DZ v zadnjih dneh. Izzivov pa ne manjka, sta priznali.

"Popolnoma jasno je, kaj so ti izzivi. To je črpanje, ki se mora pospešiti, in predvsem komunikacija med SVRK in posameznimi ministrstvi," je dejala Mlinarjeva. Prioritetno želi vzpostaviti stik med vladno službo in ministrstvi in ugotoviti, pri katerih projektih se pojavljajo zastoji in ali je treba kaj spremeniti.

Glede črpanja evropskih sredstev pa je poudarila, da to mora biti ne le hitrejše, ampak tudi uspešno, kar pomeni, da ne smemo biti površni. "Ne gre le za to, da se črpa, če se zaradi napak kasneje vse podre," je opozorila.