Ministrsko kandidaturo Mlinarjeve bi lahko otežila Avstrija

Na ministrstvu za javno upravo so navedli, da zakoni o vladi, o funkcionarjih in o državni upravi ne določajo pogojev za ministre, torej tudi pogoja glede državljanstva ne. Menijo pa, "da bi bilo možno v zvezi s tem upoštevati 44. člen ustave, ki določa, 'da ima vsak državljan pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev', in na tej podlagi sklepati, da mora minister biti državljan Republike Slovenije". Tudi v službi vlade za zakonodajo so že povedali, da menijo, da mora minister imeti slovensko državljanstvo.

Mlinarjeva je za avstrijske medije potrdila, da je oddala dokumentacijo na pristojni dunajski urad in notranje ministrstvo in da upa, da se bo Avstrija odločila, da ji dovoli dvojno državljanstvo.

Postopki pridobivanja dvojnega državljanstva namreč niso tako enostavni, saj Avstrija tega načeloma ne dovoljuje. Tudi slovensko notranje ministrstvo na svojih spletnih straneh pojasnjuje, da večina držav zaradi preprečevanja dvojnega državljanstva predpisuje za sprejem v njihovo državljanstvo odpoved dosedanjemu državljanstvu ali avtomatično prenehanje državljanstva, če njihov državljan prostovoljno, na lastno prošnjo, sprejme tuje državljanstvo.

Mlinarjeva je za slovensko spletno stran avstrijske ORFpriznala, da je avstrijski zakon glede tega restriktiven, a da ima veliko avstrijskih državljanov dvojno in celo trojno državljanstvo in da to ni nič takega. Zato si ne predstavlja, da bi njeno prošnjo zavrnili. "Če bi se to dejansko zgodilo, bi me to spravilo v težave, ker nimam namena oddati avstrijskega državljanstva," je ob tem zatrdila Mlinarjeva. "Sem koroška Slovenka, sem Avstrijka, sem bila avstrijska političarka. Te zgodovine ne morem kar tako odpisati. Tu imam družino, življenje, in to bi bilo kar komplicirano," je odgovorila na vprašanje, kaj bo storila, če Avstrija njeno željo odkloni.

O tem, koliko časa imajo za razrešitev vprašanj, pa Mlinarjeva pravi, da načeloma do konca leta. "Prva ovira je sprejem proračuna v Sloveniji, potem pa bi šli v akcijo in drugih ovir kot vprašanje državljanstva nimamo," je dejala političarka.

Pridobitev državljanstva olajšana, kadar to koristi državi

Ko gre za slovenski del postopkov pridobivanja slovenskega državljanstva v Sloveniji, pogoje za pridobitev državljanstva določa zakon o državljanstvu. Ta med drugim določa, da posameznik lahko državljanstvo pridobi z naturalizacijo ali prek izredne naturalizacije, ki omogoča pridobitev slovenskega državljanstva pod lažjimi pogoji, kadar to lahko koristi tudi državi - predvsem, kadar za to obstajajo utemeljeni znanstveni, gospodarski, kulturni, nacionalni ali podobni razlogi.

Pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki uveljavljajo korist države iz nacionalnih razlogov, morajo v postopku izkazati večletno osebno aktivno vez s Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih v tujini ali drugih slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah. Pri sprejemu tujca v državljanstvo Republike Slovenije v okviru izredne naturalizacije prosilcu dopuščajo ohranitev dosedanjega državljanstva.