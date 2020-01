Mlinarjeva v Bruslju o dobrih novicah glede črpanja evropskih sredstev

"Lahko vam predam pozitivne novice. S koncem prejšnjega leta, torej z 31. decembrom, je postala Slovenija nadpovprečna pri črpanju evropskih sredstev," je poudarila Mlinarjeva, za katero je bil to prvi uradni obisk v Bruslju v vlogi ministrice za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

S komisarko sta se tako osredotočili tudi na ukrepe, ki jih Slovenija izvaja za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev iz evropskega socialnega sklada, evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskega sklada.

V javne razpise, projekte in programe je bilo do konca preteklega leta usmerjenih za 2,65 milijarde evrov, kar je 86 odstotkov razpoložljivih sredstev EU v obdobju 2014-2020, v Bruselj pa so posredovali za preko milijarde evrov zahtevkov za plačilo oziroma 34 odstotkov razpoložljivih sredstev, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Slovenija lahko razpoložljiva sredstva v višini 3,068 milijarde evrov koristi do vključno leta 2023, a je treba še bolj pospešiti izvajanje projektov na terenu. Komisiji lahko namreč posredujejo zgolj zahtevke za plačila za že izvedene projektne aktivnosti, so še pojasnili.

Komisija umaknila napoved ustavitve plačil zaradi težav z informacijskim sistemom

Druga dobra novica pa je po ministričinih besedah to, da je Evropska komisija potrdila umik napovedi morebitne začasne ustavitve plačil za Slovenijo, ki je bila posledica tehničnih težav z informacijskim sistemom. "To je bil tudi razlog mojega obiska,"je izpostavila.