MMS, čudežne kapljice in minerali: Ne nasedajte 'čudežnim' navedbam

Na NIJZ opozarjajo, da so se ponovno pojavili oglasi in promocijske aktivnosti za izdelke s klorovim dioksidom, ki jih oglašujejo z imeni, kot so MMS, čudežni mineral ali čudežne kapljice. Uporabo takih proizvodov na NIJZ močno odsvetujejo in prebivalce pozivajo, naj ne nasedajo "čudežnim" navedbam glede zdravljenja covida-19 in drugih bolezni.

MMS je raztopina natrijevega klorita, ki se uporablja v industriji kot razkužilo, belilo oziroma močno oksidacijsko sredstvo. Že sama spojina je strupena za ljudi, tako ob stiku s kožo ali ob zaužitju, previdnost pa je potrebna tudi ob mešanju s kislinami, saj se ob tem sprošča strupeni plin. Izpuščanje v okolje je zelo strupeno za vodne organizme, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). V razredčeni obliki natrijev klorit nekateri posamezniki nelegalno predstavljajo kot MMS - čudežni mineral ali čudežne kapljice. Že leta 2010 je glede teh proizvodov Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke pripravila opozorilo za javnost, saj je prodaja teh izdelkov v Sloveniji nezakonita. Zato na NIJZ prebivalce ponovno opozarjajo, naj takih proizvodov ne uporabljajo.