Mnenje uporabnice kreme proti gubicam, o kateri govorijo vsi!

Če na spletu preživite vsaj uro na dan, ste gotovo že zasledili tole fantastično kremo proti gubicam. Na kremo Lux-Factor 4D Hyaluron prisega tudi Natalija Verboten in številne druge znane Slovenke ter blogerke. Pa krema resnično deluje?

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Za mnenje smo povprašali eno izmed uporabnic, ki je dobila priložnost, da kremo testira brezplačno. Po več kot 30 dneh uporabe je 45-letna gospa Slavka Kafol iz Novega mesta delila svoje izkušnje: »Prve rezultate sem opazila zelo hitro, že nekjepo 14 dnehuporabe. Gubice so bile predvsem na čelu opazno zglajene, koža pa bolj čvrsta in sijoča. Krema je zelo enostavna za uporabo, hitro se vpije, ne masti kože in je tudi dobra podlaga za make up. Priporočila bi jo vsem, ki se spopadajo zgubicamiin si želijo mladosten videz kože in vsem, ki si želijo za malo denarja dobiti veliko, saj kremica zares deluje.«

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

In kako deluje? Idealna kombinacija 100 % naravne hialuronske kisline 4D formule proti gubicam zagotavlja, da je Lux-Factor 4D Hyaluron krema varna in dokazano učinkovita terapija proti gubam. S klinično in dermatološko testirano formulo se uvršča med najučinkovitejše inovacije v kozmetični industriji za zmanjševanje gub in preprečevanje staranja kože. Mikromolekulske mase aktivnih sestavin v Lux-Factor 4D Hyaluron kremi proti gubam prodrejo v globlje plasti kože, tako da z biotskim delovanjem v medceličnih membranah zapolnijo kožne gube od znotraj navzven. S slednjim poskrbijo za naravni botoks učinek in mladosten videz kože. Patentirana formula 4D Hyaluron s preizkušenimi sestavinami spodbuja naravni proces obnavljanja povrhnjice, zaradi česar koža zasije v boljšem tonusu. Idealna kombinacija učinkovin ščiti kožo pred škodljivimi zunanjimi vplivi, zato je koža ob redni uporabi kreme 4D Hyaluron napeta in mladostna.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika