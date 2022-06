Mnogi niso prišli do goriva, ponekod črpalke kar zaprle vrata

Z izpadom goriv se srečujejo tako na OMV kot tudi na Petrolovih servisih. "Težave se pojavljajo po celotni Sloveniji," priznava tudi Brigita Zorec s Petrola. Zagotavlja, da so izpadi le kratkotrajni ter da se na vsak takšen dogodek odzovejo takoj. "Trudimo se, da bi bencinske servise oskrbeli v najkrajšem možnem času," je dejala za naš portal ter dodala, da to včasih traja kakšno uro, včasih pa tudi nekoliko dlje.

Štajerska, Dolenjska, Gorenjska, Pomurje, Prekmurje, Zgornja Savinjska dolina. Pa konkretneje Ilirska Bistrica, Velenje, Jesenice, Kamnik, Nova Gorica, Goriška brda. To je le nekaj območij in krajev, na katera so nas bralci opozorili, da goriva (dizla, bencina ali pa kar obeh) ni mogoče natočiti. Ob prihodu na črpalko jih namreč pričaka sporočilo, ki jih obvešča, da goriva zaradi povečanega povpraševanja trenutno ni na zalogi.

"Zaradi povečane prodaje smo na tovrstnih prodajanih mestih že povečali dobavo goriva," je zagotovila, a kot pravi, je dobava zaradi vikenda logistično nekoliko otežena, zaradi česar prihaja do zastojev pri oskrbi. "Zaradi povečanega prometa turistov in posledično zastojev na slovenskih cestah dobava goriva na prodajna mesta prihaja z zamudami. Prav tako smo omejeni z dovoljenimi časovnimi okni voznikov avtocistern," je dodala.

Vendar pa Zorčeva zagotavlja, da je kakršna koli panika odveč. "Petrol ima zadostne zaloge goriva, zato ni bojazni, da bi prišlo do daljšega izpada," pravi in dodaja, da ni potrebe, da bi potrošniki krepili svoje zaloge goriv oziroma spremenili svoje običajne navade za oskrbo z gorivi. Povečano povpraševanje sicer zaznavajo tako po bencinskem kot tudi dizelskem gorivu, po slednjem sicer še nekoliko bolj. Na Petrolu očitke, da gorivo pred torkovo podražitvijo namenoma zadržujejo, ostro zavračajo.

A zaradi izpada goriv nekateri bencinski servisi že zapirajo svoja vrata. Zaprta je na primer že OMV črpalka v Lokah pri Novi Gorici, goriva pa je zmanjkalo tudi na sosednjem Petrolu.

V težavah tudi MOL

Čeprav dopoldan na bencinskih servisih MOL ni prihajalo do težav z gorivom, pa so se zdaj te na nekaterih črpalkah vseeno pojavile. Med drugim je do izpada goriv prišlo na bencinskem servisu MOL v Rogaški Slatini, na Kidričevem in Otiškem Vrhu. Zaradi težav na drugih bencinskih servisih so se namreč vozniki preusmerili k njim.

Vprašanja smo naslovili tudi na bencinski servis OMV. Na odgovore še čakamo.

Vozniki s praznim rezervoarjem v stiski

Bralec Milan iz Velikih Lašč nas je obvestil tudi o svoji stiski. V rezervoarju ima namreč le še toliko goriva, da lahko pripelje do prve bencinske črpalke, zaradi česar je ob novicah o izpadu goriva predhodno poklical na njemu najbližji črpalki v Velikih Laščah in Pijavi Gorici. Tam pa ni prejel obetavnih novic. Obe sta ga namreč obvestili, da je do izpada prišlo tudi pri njih ter da danes najverjetneje gorivo ne bo več na voljo. Sprašuje se, kako bo v ponedeljek pripeljal v službo in kdo bo prevzel odgovornost, če v službo ne bo mogel priti.

Izpostavil je še, da se številni danes vračajo z morja, kar bi lahko povzročilo še dodatne težave.