Mnogi tujci Slovenijo izbrali za božično-novoletne praznike

Ob sončnem vremenu so se številni odpravili na kakšen izlet, mnogi tujci pa so Slovenijo izbrali tudi za preživljanje božično-novoletnih praznikov. V gorenjskih turističnih središčih so z obiskom zadovoljni, dobro obiskan je tudi Bled, ki sicer ne velja za klasično zimsko destinacijo, a dobra praznična ponudba in pravljična kulisa otočka sredi jezera vseeno privabljata turiste s celega sveta.