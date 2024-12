Množica Janševih podpornikov v Celju: 'Ne slovenskemu krivosodju'

Pred sodiščem se je zbrala množica podpornikov Janeza Janše, ki je prepričana, da je Janša nedolžen in da gre za politične obsodbe. "Krive sodbe uničijo človeka", "Kastelic in Janša nista nič kriva", "Ne slovenskemu krivosodju" in podobna gesla so vzklikali in v zrak vihteli slovenske zastave.

Ko je iz stavbe stopil Janša, so ga pozdravili z glasnimi vzkliki navdušenja.