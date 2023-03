Množica v drugo okupirala Trg republike, pozivi proti vladi

V stranki SDS so se sicer od shoda distancirali in dodali, da se bodo na Trgu republike zbrali podporniki več političnih opcij, ki jih druži nezadovoljstvo z aktualno vlado.

Pavel Rupar ocenjuje, da so se zaradi prvega protesta z vprašanjem upokojencev začeli ukvarjati tudi tisti, ki se prej niso. Rupar je na shod povabil tudi več predstavnikov vlade, med njimi premierja in ministra za delo.

Zdus sicer prvega shoda ni podprl, pač pa je posvaril pred populizmi in zahteve iniciative označil za nerealne. Med njihovimi zahtevami je namreč takojšen 20-odstotni dvig pokojnine, ki so nižje od 1000 evrov, in 15-odstotni dvig za pokojnine v višini od 1000 do 1500 evrov.

Rupar in njegovi zavezniki tudi ustanavljajo Društvo 1. oktober, ki bo po njegovih besedah namenjeno "izključno borbi za pokojnine".