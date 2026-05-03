Slovenija

Množice se vračajo domov, pločevina polni ceste: najhuje bo popoldne

Ljubljana/Zagreb, 03. 05. 2026 11.14 pred 49 minutami 2 min branja 15

Avtor:
M.P.
Dela na odseku Dramlje-Slovenske Konjice

"Če še niste na cesti, ste zamudili," pišejo Hrvati. Že od jutra se namreč na njihovih cestah vijejo kolone pločevine turistov, ki se po prvomajskih praznikih vračajo domov. Podobni prizori so tudi na nekaterih mejnih prehodih BiH, kjer so kolone že od zgodnjih jutranjih ur. Pri nas večjih zastojev še ni, vendar pa Prometno-informacijski center opozarja, da bo najhuje v drugi polovici dneva.

Že od zgodnjih jutranjih ur na mejnih prehodih iz Bosne in Hercegovine na severu države stojijo dolge kolone vozil. Te bodo nato preko Hrvaške potovale proti severu, številni bodo na poti prečkali tudi Slovenijo.

Na Hrvaškem gost promet pričakujejo zlasti na avtocestah A1 Zagreb–Split–Ploče in A6 Reka–Zagreb, na avtocesti A3 Bregana–Lipovac, Istrskem ipsilonu, mostu Krk in v trajektnih pristaniščih, poroča Net.hr. Do 12. junija bo sicer zaprt odsek avtoceste A1 – med križiščema Bisko in Split v smeri Zagreba, kjer se promet preusmerja po obvoznici.

Hrvaški portal je popotnikom svetoval, naj se na pot odpravijo že takoj po zajtrku. Predstavnik Hrvaškega avtokluba Irvin Filipović je ob tem opozoril, naj bodo tisti, ki bodo proti domu odšli po kosilu, opremljeni z dobro mero potrpežljivosti. Opozoril pa je predvsem na mejne prehode v Posavini, kjer bo promet po pričakovanjih najgostejši.

V Sloveniji za zdaj še ni večjih zastojev. Promet je po poročanju Prometno-informacijskega centra najgostejši na primorski avtocesti, kjer je zastoj pred Postojno proti Ljubljani. Zamuda je tam do 10 minut.

Povečan promet pa je še na cestah Dragonja–Koper, Seča–Izola in Lesce–Bled.

Največjo gostoto prometa sicer napovedujejo za drugo polovico dneva, ki je na prometnem koledarju obarvana rdeče. Vozila bodo pretežno potovala s Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Do 22. ure ob tem velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

promet zastoji dopust

KOMENTARJI15

96bimBo
03. 05. 2026 12.31
Trening za poletje ...
Odgovori
+1
1 0
Mr Nobady
03. 05. 2026 12.28
Pa so šli prihranki, zdaj pa nazaj po starem. Upam da vam je bilo pitje z sončnim klobukom v lokalu pravo doživetje...kot da tukaj ne morete delati isto, ste se peljali ene najmanj 5 ur, da so vas odirali..
Odgovori
0 0
Arguss
03. 05. 2026 12.26
Jes vi kan po Bratuškovo.
Odgovori
+1
1 0
The_Duke
03. 05. 2026 12.10
Kako nakladanje hrčkov. Ob pol sedmih sem bil v zadru, ob 11. v Prlekiji zajtrk. Včeraj cel dan v zadru naštel 16 turistov. Ugljan prazen. Ampak oni spet podirajo rekorde...
Odgovori
+3
4 1
Popotnik43
03. 05. 2026 12.16
Potrjujem, jaz sem bil v Istri, kampi prazni, hoteli v glavnem tudi. Razen Slovencev zelo malo drugih gostov. Oni kar naj nabijajo o navalu, resnica je drugacna. Poleg tega pa se jim je ustavila prodaja nepremicnin, cene apartmajev se nizajo. Mislim da bo letos katastrofalna sezona na Hrvaskem.
Odgovori
+3
3 0
Rafael Kramar
03. 05. 2026 12.09
Nujno je pa krenit na pot v nedeljo, tam po deseti dopoldne. Tako, kot vsi...
Odgovori
+5
5 0
lipov list
03. 05. 2026 12.09
me ni med njimi...lol
Odgovori
+1
2 1
kokicas
03. 05. 2026 12.08
Hudo je bilo že včeraj pozno zvečer, klasično en čez drugega gas bremza brez pretočnosti in klasika od Razdrtega naprej. Potem pomisliš, ce greš še na štajerski konec 4 delovne zapore in čakanje celo poletje tja do novembra noro kaj šele prihaja sedaj.
Odgovori
+2
3 1
Popotnik43
03. 05. 2026 12.18
Sem vozil po primorki med 21:30 in 22:30 uro pa je slo tekoce….res da na podrocju kjer potekajo dela okoli 60km na uro ampak ni bilo problema
Odgovori
+1
1 0
2mt8
03. 05. 2026 12.04
Zato da greš na kavo v Strunjan ob morju se voziš 5 ur do doma? Ni vredno.
Odgovori
+5
5 0
DAN ODPRTIH VRAT
03. 05. 2026 12.04
Zapreti meje,da se ne morjo vrnt
Odgovori
+2
3 1
EU Dig. Cenzura
03. 05. 2026 11.54
Ljudje se vracajo domov, nebo se ze crta z avioni. Zanimivo prej nic ko je bilo veliko ljudi na dopustih, danes ko se narod vraca pa spet crte.
Odgovori
+0
3 3
Artechh
03. 05. 2026 11.53
Sonckarji kr uszanjtw kjer ste bili. Tok je bil lep teden. Totalna milina. Ni sans da to za vase guzvanje in prerivanje zamenjam
Odgovori
+1
3 2
tech
03. 05. 2026 11.51
Hotova pravi, da zdaj po okoliških naselij ne bo več gneče, ker ne rabiš več vinjete na AC. Da vidimo to sezono kako ne veliko je kiksnila s tem. Imam občutek, da vse kar smo dobili je večja omejitev hitrosti na tem odseku.
Odgovori
+0
2 2
