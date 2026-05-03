Množice se vračajo domov, pločevina polni ceste: najhuje bo popoldne

Že od zgodnjih jutranjih ur na mejnih prehodih iz Bosne in Hercegovine na severu države stojijo dolge kolone vozil. Te bodo nato preko Hrvaške potovale proti severu, številni bodo na poti prečkali tudi Slovenijo.

Na Hrvaškem gost promet pričakujejo zlasti na avtocestah A1 Zagreb–Split–Ploče in A6 Reka–Zagreb, na avtocesti A3 Bregana–Lipovac, Istrskem ipsilonu, mostu Krk in v trajektnih pristaniščih, poroča Net.hr. Do 12. junija bo sicer zaprt odsek avtoceste A1 – med križiščema Bisko in Split v smeri Zagreba, kjer se promet preusmerja po obvoznici.

Hrvaški portal je popotnikom svetoval, naj se na pot odpravijo že takoj po zajtrku. Predstavnik Hrvaškega avtokluba Irvin Filipović je ob tem opozoril, naj bodo tisti, ki bodo proti domu odšli po kosilu, opremljeni z dobro mero potrpežljivosti. Opozoril pa je predvsem na mejne prehode v Posavini, kjer bo promet po pričakovanjih najgostejši.

V Sloveniji za zdaj še ni večjih zastojev. Promet je po poročanju Prometno-informacijskega centra najgostejši na primorski avtocesti, kjer je zastoj pred Postojno proti Ljubljani. Zamuda je tam do 10 minut.

Povečan promet pa je še na cestah Dragonja–Koper, Seča–Izola in Lesce–Bled.

Največjo gostoto prometa sicer napovedujejo za drugo polovico dneva, ki je na prometnem koledarju obarvana rdeče. Vozila bodo pretežno potovala s Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Do 22. ure ob tem velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.