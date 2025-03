Ščurki na ljubljanski psihiatriji, uveden inšpekcijski postopek

Po dobrem tednu dni, odkar smo nanje naslovili vprašanja in jih ponovno prosili za komentar, so se odzvali tudi na psihiatrični kliniki. Pravijo, da se ne glede na redne preventivne in higienske ukrepe občasno na različnih lokacijah zunaj in znotraj stavb pojavljajo različne vrste insektov.

Pojasnili so, da so ob izrednih dogodkih, kot je bil pojav ščurkov v eni od sob stavbe E, nemudoma izvedeni še dodatni izredni ukrepi za zatiranje insektov in preprečevanje njihovega ponovnega pojava, ki jih izvaja pooblaščeni zunanji izvajalec. "Pred izvedbo izrednega zatiranja insektov v sobi, kjer so bili opaženi ščurki, smo paciente začasno preselili v druge ustrezne prostore, kar pa ni motilo samega procesa njihovega zdravljenja," še dodajajo.

Na zdravstvenem inšpektoratu so na naše vprašanje, ali so v preteklosti podobne prijave že prejeli, odgovorili, da v zadnjih petih letih niso prejeli podobnih prijav za navedeni objekt.

Ščurki lahko prenašajo gastroenteritis, tifus ...

Pojav ščurkov ni nujno tako nedolžna stvar. Zavod za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (Zavod za DDD) na svoji spletni strani pojasnjuje, da v Sloveniji bivata dve vrsti ščurkov: orientalski – črni ščurek in nemški ščurek.

"Ščurki se hranijo s skoraj vsem, od hrane do fekalij. Pogosto jih najdemo v kuhinjah in ogrevalnih sistemih. Raje imajo tople, vlažne pogoje in se hitro razmnožujejo; nemški ščurek lahko proizvede do 240 jajc na mesec," pišejo in dodajajo, da samica izleže od 12 do 50 jajčec.

Pravijo, da ščurki lahko širijo bakterije in običajno kažejo, da prostori za pripravo hrane niso čisti. "Mikrobi se lahko širijo iz telesa ščurkov ali iz njihovih iztrebkov. Lahko prenašajo grižo, gastroenteritis, tifus in organizme, ki povzročajo zastrupitev s hrano. Do okužbe pride, ko ščurki pridejo v stik s hrano," pojasnjujejo.

Nič čudnega ni, da je paciente selila nočna izmena, saj so ščurki nočne živali. "Podnevi se skrivajo pod kamni ali med listjem oz. v človekovih bivališčih med deskami, za zidovi, v jaških in drugih nedostopnih mestih. Večina vrst lahko leti, vendar po navadi raje hodijo. Na račun dolgih nog so lahko zelo hitri in jih je precej težko ujeti. Dolgo lahko preživijo brez hrane in se v skrajnem primeru prehranjujejo z vsem, kar vsebuje škrob, npr. lepilom za poštne znamke," je še zapisano na spletni strani Zavoda DDD.