Množična kolesarska parada v Ljubljani. Preverite, kje bodo zaprte ceste

V sklopu kolesarskega festivala bodo na Kongresnem trgu svoje dejavnosti na stojnicah in poligonih predstavljali javni zavodi in podjetja, društva in druge organizacije, ki delujejo na področju trajnostne mobilnosti, športa, zdravja in varstva okolja.

Na odru pa bodo potekale predstave za otroke, plesne in glasbene točke ter animacije. V paviljonu si boste lahko ogledali otroško lutkovno predstavo Bici-kleta in interaktivno predstavo za otroke Magična knjiga. Na odru pa se bodo med drugim zvrstili glasbeni nastopi skupine Kiki in skupine Love Charade ter plesni nastop Plesne šole Kazina.

Start kolesarske parade bo ob 19. uri pred Gospodarskim razstaviščem, od koder se bodo kolesarji podali na 11 kilometrov dolgo pot do cilja na Kongresnem trgu. Tam bo na odru sledil nastop Sare Lamprečnik, ob 21. uri pa koncert Magnifica.

Udeleženci konference Velo-city se bodo na kolesarsko parado odpravili na kolesih iz sistema BicikeLJ. Postajališča bodo zato danes od 12. ure zaprta in izposoja ne bo mogoča. Postajališča bodo predvidoma odprli ob polnoči.

Potrpežljivo, če se boste vozili po Ljubljani

V Ljubljani bodo zaradi parade popoldan zaprte številne ceste. Zaradi priprave startnega prostora pred Gospodarskim razstaviščem bo od 17. ure zaprt odsek Dunajske ceste med Trgom OF in Linhartovo cesto. Odsek Slovenske ceste, med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto, kjer bo cilj parade, pa bo zaprt od 18. ure do predvidoma polnoči. Obvozi bodo označeni.

Ostale ceste, po katerih bo potekala trasa, pa bodo zaradi zagotavljanja varnosti kolesarjev zaprli približno 10 minut pred startom, odpirali pa takoj za zadnjim spremljevalnim vozilom.