Množična silvestrovanja na prostem so se vrnila, nad prestolnico ekološki ognjemet

Silvestrovanja bodo potekala na štirih trgih. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Samuel Lucas , Maraaya in Miran Rudan , na Mestnem trgu pa Helena Blagne , Nuša Derenda in Alenka Godec . Na Trgu francoske revolucije bodo med drugim nastopili Klemen Klemen in skupina Happy Ol'McWeasel , na Pogačarjevem trgu pa skupina Pop Design .

V Mariboru ognjemeta ne bo, bo pa organizirano silvestrovanje potekalo na Trgu Leona Štuklja. Nastopili bodo Coverlover ter BePop , Sebastian in Game over . Nastopil bo tudi Alfi Nipič , ki je letos prejel naziv častnega občana mesta Maribor za glasbeno ustvarjanje, so za STA sporočili z Zavoda za turizem Maribor.

Ob polnoči bo nebo nad Ljubljano osvetlil pet minut dolg ognjemet iz biorazgradljivih izstrelkov, ki so sestavljeni izključno iz papirja oz. razgradljivih materialov. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zgolj zvočni, z nizko letečimi raketami, so pojasnili v Turizmu Ljubljana.

Panoramsko kolo bo na zadnji dan v letu delovalo med 11. in 18. uro, obisk kolesa bo možen tudi na prvi dan novega leta, ko bo kolo obratovalo med 15. in 22. uro. V Mariboru je mogoče drsati na drsališču na prostem ob Mestnem parku, ki obratuje vse dni v tednu in je brezplačno za otroke, stare do 15 let.

V Kopru bodo v novo leto vstopili na Titovem trgu s skupinama Ne me jugat in Big Foot Mama, v koprskem gledališču pa bo mogoče prisluhniti triu Eroika. Živahno bo tudi ob lesenih prazničnih hiškah z gostinsko ponudbo na Titovem trgu, na Mandraču in na ploščadi pri stavbi nekdanje luške kapitanije, ki je tudi prizorišče praznično obarvanega tematskega otroškega mini zabaviščnega parka. V Taverni pa je vse dni v tednu na voljo drsališče, so sporočili z Mestne občine Koper.

V Novi Gorici bodo novo leto pričakali v družbi Jana Plestenjaka.