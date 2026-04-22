Množična zastrupitev prvošolčkov po zaužitju tise

Ker je tisa izjemno strupena rastlina, je nemudoma stekla akcija in klic v domžalski zdravstveni dom. "Mi smo takoj kontaktirali toksikološki center v Ljubljani in Pediatrično kliniko, kjer so nam svetovali, da ti otroci v roku dveh ur pridejo do njih zaradi opazovanja in dodatnih preiskav," je dejal Gašper Orehek , pomočnik direktorice za zdravstveno nego v ZD Domžale.

"Takoj se jim je pridružila lastnica tega zemljišča, ki jih je opozorila, da to ni jelka, kar je učiteljica presodila napačno, ampak tisa," je za 24UR povedala ravnateljica Anja Podlesnik Fetih .

14 prvošolcev Osnovne šole Janka Kersnika Brdo se je včeraj zjutraj v spremstvu učiteljice odpravilo na sprehod. Skozi izkustveno učenje jim je želela približati naravo, zato so, misleč, da gre za jelko ali smreko, nabrali vršičke in jih poskusili, pripoveduje ravnateljica.

"Kar precej časa že delam v urgentni ambulanti in se še nisem srečala s takšnim številom zastrupitev," pravi Veronika Velenšek , vodja urgentne ambulante na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

V vmesnem času so učiteljice otroke že pripeljale do zdravstvenega doma, kjer jih je zdravnica pregledala. "Ob prihodu načeloma še nihče ni imel nekih simptomov, razen tega, da so bili malo bolj prestrašeni," pravi Orehek.

Nato pa so otroke s kar štirimi reševalnimi vozili odpeljali v Ljubljano. "Z nujnimi reševalnimi vozili smo odpeljali odraslo osebo in pa tri otroke, ki so imeli zaradi svojih pridruženih bolezni več možnosti, da bi se karkoli poslabšalo," so povedali v ZD Domžale.

Na Pediatrični kliniki so aktivirali vse oddelke: od otroške kirurgije do centra za zastrupitve, je pojasnila vodja urgence na pediatriji. "Na opazovanju so ostali nekje šest do osem ur. Namreč pri vsaki zastrupitvi s tiso gre praviloma za resno in življenjsko ogrožujoče stanje, zato smo ukrepali hitro in preventivno," je povedala Velenškova.

Tisin strup je izredno močan, opozarja raziskovalka Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta Ljubljana. "Vpliva lahko na notranje organe, na srce, in je eden izmed najmočnejših strupov," je poudarila.

K sreči jo je 14 prvošolčkov odneslo zgolj z bolečinami v trebuhu in slabostjo. "Vsi so bili pravočasno obravnavani, prejeli so ustrezno medicinsko oskrbo, so vitalno stabilni," pravi Velenškova.

Tako da so bili že včeraj odpuščeni v domačo oskrbo. Kljub nenamerni napaki, poudarja ravnateljica, je učiteljica ukrepala pravilno – svojo zmoto je takoj priznala. "Hvaležna sem tudi staršem, da so to zelo razumevajoče sprejeli, da so tudi učiteljici pokazali razumevanje, ker je bila res v veliki stiski," je dodala ravnateljica.

Poziv zdravstvene stroke pa: ne poskušajte rastlin, ki jih ne poznate 100-odstotno.