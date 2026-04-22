Slovenija

Množična zastrupitev prvošolčkov po zaužitju tise

Ljubljana, 22. 04. 2026 19.15 pred 4 minutami 2 min branja 38

Avtor:
Manca Turk K.H.
Otrok z bolečinami v trebuhu

14 prvošolčkov ene od osnovnih šol v Lukovici se je zastrupilo na sprehodu z učiteljico. Misleč, da gre za vršičke jelke ali smreke, so zaužili vršičke strupene tise. Otroke so takoj odpeljali v zdravstveni dom, nato pa z rešilnimi vozili na Pediatrično kliniko v Ljubljani, kjer so aktivirali vse oddelke – od otroške kirurgije do centra za zastrupitve. Kljub temu, da gre za enega najmočnejših strupov, pa se je zgodba končala srečno – le z bolečinami v trebuhu in slabostjo.

"Kar precej časa že delam v urgentni ambulanti in se še nisem srečala s takšnim številom zastrupitev," pravi Veronika Velenšek, vodja urgentne ambulante na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

14 prvošolcev Osnovne šole Janka Kersnika Brdo se je včeraj zjutraj v spremstvu učiteljice odpravilo na sprehod. Skozi izkustveno učenje jim je želela približati naravo, zato so, misleč, da gre za jelko ali smreko, nabrali vršičke in jih poskusili, pripoveduje ravnateljica.

"Takoj se jim je pridružila lastnica tega zemljišča, ki jih je opozorila, da to ni jelka, kar je učiteljica presodila napačno, ampak tisa," je za 24UR povedala ravnateljica Anja Podlesnik Fetih.

Ker je tisa izjemno strupena rastlina, je nemudoma stekla akcija in klic v domžalski zdravstveni dom. "Mi smo takoj kontaktirali toksikološki center v Ljubljani in Pediatrično kliniko, kjer so nam svetovali, da ti otroci v roku dveh ur pridejo do njih zaradi opazovanja in dodatnih preiskav," je dejal Gašper Orehek, pomočnik direktorice za zdravstveno nego v ZD Domžale.

V vmesnem času so učiteljice otroke že pripeljale do zdravstvenega doma, kjer jih je zdravnica pregledala. "Ob prihodu načeloma še nihče ni imel nekih simptomov, razen tega, da so bili malo bolj prestrašeni," pravi Orehek.

Nato pa so otroke s kar štirimi reševalnimi vozili odpeljali v Ljubljano. "Z nujnimi reševalnimi vozili smo odpeljali odraslo osebo in pa tri otroke, ki so imeli zaradi svojih pridruženih bolezni več možnosti, da bi se karkoli poslabšalo," so povedali v ZD Domžale.

Na Pediatrični kliniki so aktivirali vse oddelke: od otroške kirurgije do centra za zastrupitve, je pojasnila vodja urgence na pediatriji. "Na opazovanju so ostali nekje šest do osem ur. Namreč pri vsaki zastrupitvi s tiso gre praviloma za resno in življenjsko ogrožujoče stanje, zato smo ukrepali hitro in preventivno," je povedala Velenškova.

Tisin strup je izredno močan, opozarja raziskovalka Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta Ljubljana. "Vpliva lahko na notranje organe, na srce, in je eden izmed najmočnejših strupov," je poudarila.

K sreči jo je 14 prvošolčkov odneslo zgolj z bolečinami v trebuhu in slabostjo. "Vsi so bili pravočasno obravnavani, prejeli so ustrezno medicinsko oskrbo, so vitalno stabilni," pravi Velenškova.

Tako da so bili že včeraj odpuščeni v domačo oskrbo. Kljub nenamerni napaki, poudarja ravnateljica, je učiteljica ukrepala pravilno – svojo zmoto je takoj priznala. "Hvaležna sem tudi staršem, da so to zelo razumevajoče sprejeli, da so tudi učiteljici pokazali razumevanje, ker je bila res v veliki stiski," je dodala ravnateljica.

Poziv zdravstvene stroke pa: ne poskušajte rastlin, ki jih ne poznate 100-odstotno.

množična zastrupitev prvošolčki tisa lukovica

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kinimod
22. 04. 2026 20.09
Veganka ?
Odgovori
0 0
BMReloaded
22. 04. 2026 20.08
Se dobro, da moji otroci vedo, da naj ne poslusajo novodobnih uciteljic....pa to.
Odgovori
0 0
daiči
22. 04. 2026 20.06
To tiso bi blo treba imet prepovedan nasajeno okroh bajt neograjeno. Sj tud zivali loh poginejo ce jo jejo.
Odgovori
0 0
daiči
22. 04. 2026 20.08
Se mi zdi d je enkrat nekje nek kon poginu k jo je jedu.
Odgovori
0 0
St. Gallen
22. 04. 2026 20.06
Pod to vlado vec zastrupitev Zaplinjanje pa jih moti
Odgovori
0 0
jure112
22. 04. 2026 20.06
Usiteljica ne ve kaj je smreka? Pa kje zivi, da je ne ukradejo?
Odgovori
0 0
Volja
22. 04. 2026 20.02
Ojoj.
Odgovori
0 0
jablan
22. 04. 2026 20.01
Ona si defenitivno ne uasluži naziva učiteljica namreč učiteljica mora imeti znanje
Odgovori
+2
2 0
Arzen
22. 04. 2026 19.53
A je to. To je slo šolstvo. Ucimo se kaj je jedel napoleon pred bitko, kje je glavno mesto ugande,... NE UCIJO PA NAS ZIVETI!!! 80% ZABARJEV NE LECI SMREKE OD BUKVE!!! 70% LJUDI NE ZNA SKUHATI NAJBOLJ ENOSTAVNEGA KOSILA,....
Odgovori
+0
3 3
jablan
22. 04. 2026 20.02
Da ne bos pameten maribor koper lj,celje ovsod mlado ne locijo kumare od bucke
Odgovori
0 0
Angelina145
22. 04. 2026 19.51
Ne vem kaj naj rečem, učiteljica bi morala poznati razliko. Hvala bogu se je vse srečno končalo. Če bi bili v ZDA, bi jo čakala taka tožba, da ne vem kdaj bi to odplačala.
Odgovori
+5
6 1
JAZsemTI
22. 04. 2026 19.44
Zaradi nevarnosti za internetno generacijo sledi množično izsekavanje nevarne tise🤔
Odgovori
+4
5 1
daedryk
22. 04. 2026 19.43
tisa pa jelka sta precej razlicni. tudi "vrsicki" od tise hitro porjavijo, medtem ko jelkini vrsicki so svetlo zeleni in smrekovi vrsicki konkretno so pa res uporabni. je pa problem glede gozdnega medu tukaj, kateri je pravzaprav mana kaparjev in usic, ki jo potem nabirajo cebele. iglavci z unicenimi vrsicki za kaparje in usice namrec niso zelo zanimivi. na pamet gonit nedolzne otroke v naravo (na privat zemljisce, ce prav razumem)? probaj to v ameriki.
Odgovori
+0
1 1
supergigi
22. 04. 2026 19.42
Jaz sem pred par leti posadil mlado tiso. Letos sem opazil, da je lubje na deblu pojedeno, tako da očitno divjadi ne škodi, če ga jè. Na srečo sem še pravi čas opazil, in deblo namazal s smolo. Dobro, da jih je lastnica opozorila, drugače bi lahko prišlo do najhujšega.
Odgovori
-1
0 1
StAnalitik
22. 04. 2026 19.42
Za takšne učitelje je krava samo vijolična,Milka,ker druge še videli niso.
Odgovori
+4
7 3
StAnalitik
22. 04. 2026 19.40
BRAVO LASTNICA ZEMLJIŠČA,NAGRADO SI ZASLUŽI
Odgovori
+9
10 1
MiskoPol
22. 04. 2026 19.35
Lepo, da se je srečno izteklo. Ta učiteljica pa je po eni strani bila neodgovorna, po drugi strani pa poštena. Ne vem, kaj bi rekel.
Odgovori
+2
3 1
štrekeljc
22. 04. 2026 19.50
Bodi pošten: koliko ljudi ve, da je tisa strupena?
Odgovori
+1
2 1
jablan
22. 04. 2026 20.04
Vedno manj bolj vazni so selfiji,tiktok in ostale neumnosti
Odgovori
0 0
Geres
22. 04. 2026 19.35
Sicer precej žalostno, da učiteljica ne loči tise od ostalih iglavcev, je pa pohvalno, da je takoj priznala napako. In da se je za vse dobro končalo, verjetno pa se bodo sedaj tudi protokoli za take izlete spremenili.
Odgovori
+8
9 1
blef
22. 04. 2026 19.32
Rdeče meso okoli semena ni strupeno. Vse ostalo na tisi je strupeno.
Odgovori
0 0
Eksiflajs96
22. 04. 2026 19.29
Dej mi razlozte kdo ne loci tise od smreke pa borovca, mislm to pa ze res vrjamem da teli vzgojitelji mestni mislijo da je cokoladno mleko pd rjave krave..
Odgovori
+4
6 2
jablan
22. 04. 2026 20.05
Lukovica ni mesto tudi ti ne locis vasi od mesta
Odgovori
0 0
Jani.
22. 04. 2026 19.25
Super, da se je srečno izteklo! 🙂 Vsi pridemo kdaj v zmoto.
Odgovori
+7
7 0
brezveze13
22. 04. 2026 19.25
šolo v naravi naj vodijo ljudje ki tudi poznajo naravo in nje rastline ne pa nekdo ki je rastlino videl le na tv. Žalostno , poznam celo žensko 40 let ki je do pred 2 let mislila da regrat raste na vrtu
Odgovori
-5
2 7
Splash71
22. 04. 2026 19.29
Regrat raste tudi na vrtu 😉
Odgovori
+10
10 0
štrekeljc
22. 04. 2026 19.31
Saj raste! Ravnokar sem z nitkarco potamanil lučke, preden se ga zaseje še več!
Odgovori
+6
6 0
trollolll
22. 04. 2026 19.33
regrat raste povsod tam kjer noces
Odgovori
+5
5 0
lakala28
22. 04. 2026 19.35
Jaz poznam žensko, ki živi na vasi, a je pri 40-ih še mislila, da imajo sami biki rogove, krave pa ne. Ja, človek se uči, dokler živi.
Odgovori
+2
3 1
StAnalitik
22. 04. 2026 19.43
A se je kdaj pohvalika,da ima njena krava samo eno vime?
Odgovori
+1
1 0
štrekeljc
22. 04. 2026 19.48
Ja, predvsem tam!
Odgovori
0 0
jablan
22. 04. 2026 20.06
Hahaha deveda raste jaz ga imam kolikor hoces ne se brukat joj joj
Odgovori
0 0
jablan
22. 04. 2026 20.07
Tudi ti si videl da regrat raste na tv
Odgovori
0 0
